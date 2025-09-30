Euroleague: Οι πέντε μεγάλες μεταγραφές στην off-season

Το πρώτο τζάμπολ της Euroleague πλησιάζει και το SDNA σας παρουσιάζει πέντε μεταγραφές που μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της χρονιάς.

Το καλοκαίρι όλες οι ομάδες έψαξαν τρόπους να βελτιωθούν ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Λίγο πριν την έναρξη της Euroleague δεν είναι λίγα τα... μπαμ που έχουν ανακοινωθεί και το SDNA σας παρουσιάζει πέντε από τις πιο σημαντικές κινήσεις που έγιναν.

ΒΑΣΙΛΙΕ ΜΙΣΙΤΣ

Η πρώτη δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την επιστροφή του Βασίλιε Μίσιτς στην Euroleague. Η υπόθεση του Σέρβου αποτέλεσε το μεγαλύτερο... θρίλερ του καλοκαιριού, με πολλές ομάδες να συνδέονται μαζί του. Τελικά, ο 31χρονος υπέγραψε στην Χάποελ Τελ Αβίβ και θέλει να την οδηγήσει στην κορυφή της διοργάνωσης (και του βαθμολογικού πίνακα στην κανονική περίοδο).

Την περασμένη σεζόν ο Μίσιτς αγωνίστηκε στους Σάρλοτ Χόρνετς και σε 36 ματς είχε κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ αλλά και στους Φοίνιξ Σανς έχοντας 0,4 ριμπάουντ και 0,2 ασίστ σε 5 αγώνες.

ΤΙ ΤΖΕΙ ΣΟΡΤΣ

Ακολουθεί η περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός έκανε... όργια με την Παρί στο παρκέ. Κατάφερε να οδηγήσει την γαλλική ομάδα στα play-offs της Euroleague και αναδείχθηκε MVP των play-in. Ακόμη, τερμάτισε τρίτος στην ψηφοφορία για τον καλύτερο παίκτης της κανονικής περιόδου. Επίσης, πανηγύρισε με την Παρί το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας και αναδείχθηκε back-to-back MVP της λίγκας. Ο 27χρονος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό AKTOR, δημιουργώντας ένα τρομερό δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε είχε στην κανονική διάρκεια του γαλλικού πρωταθλήματος 16,9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7,9 ασίστ σε 25 ματς και 21,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 8,1 ασίστ σε 11 ματς στα play-offs. Ακόμη, στην Euroleague σε 37 ματς μέτρησε 19 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 7,3 ασίστ.

ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΛΟΙΝΤ

Ακόμη ένας παίκτης που αγωνιζόταν ήδη στην Euroleague και αποφάσισε να αλλάξει ομάδα. Ο Τζόρνταν Λόιντ αποτελεί παρελθόν από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί στην Αναντολού Εφές. Πρόκειται για μία αρκετά σημαντική κίνηση, καθώς μαζί με τους Λάρκιν και Ντοζίερ δημιουργούν μία τριάδα που... τρομάζει τις αντίπαλες άμυνες.

Με τη γαλλική ομάδα είχε κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 19 ματς στο πρωτάθλημα και 10,4 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 12 αγώνες στα play-offs. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του και στην Euroleague με 9 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 33 αναμετρήσεις.

ΣΕΙΚ ΜΙΛΤΟΝ

Η Παρτιζάν προχώρησε σε μία κίνηση από το... πουθενά καθώς έφερε στην Ευρώπη και έντυσε στα ασπρόμαυρα τον Σέικ Μίλτον. Ο πρώην ΝΒΑερ αγωνιζόταν στον «μαγικό κόσμο» από τη σεζόν 2018-19 και πέρσι φόρεσε, μεταξύ άλλων, την φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Με τους «Λιμνανθρώπους» είχε σε 30 ματς 3,9 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, ενώ με τους Μπρούκλιν Νετς επίσης την περασμένη σεζόν μέτρησε 7,4 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 27 αγώνες. Στο ΝΒΑ έχει αγωνιστεί επίσης με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

ΤΑΛΕΝ ΧΟΡΤΟΝ-ΤΑΚΕΡ

Επίσης ακόμη ένας παίκτης που άφησε το ΝΒΑ για την Euroleague. Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ… αποχαιρέτησε τον «μαγικό κόσμο» και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με την πρωταθλήτρια της διοργάνωσης, Φενερμπαχτσέ.

Ο 25χρονος μπήκε στο ΝΒΑ την σεζόν 2019-20 και μέχρι την σεζόν 2021-22 αγωνιζόταν στους Λος Άντζελες Λέικερς. Το 2021 θεωρούταν από τους παίκτες στους οποίους μελλοντικά οι «Λιμνάνθρωποι» θα «έχτιζαν» γύρω του, αλλά δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες. Το 2022-23 φόρεσε τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ και πέρσι αγωνίστηκε με τους Σικάγο Μπουλς (6,5 πόντοι, 1,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 58 αγώνες).