Συμεωνίδης: «Η ομάδα μετέτρεψε το “πάγωμα” του υποβιβασμού σε ενθουσιασμό»

Ο προπονητής του Λαυρίου, Σάββας Συμεωνίδης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τον αγώνα του Κυπέλλου απέναντι στον Ερμή Σχηματαρίου: «Έχουμε στόχο το παιχνίδι, θέλουμε να κερδίσουμε σε όλα τα ματς που θα παίξουμε. Ο Ερμής έχει εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Θα μπούμε να παλέψουμε για το καλύτερο, στόχος μας είναι η νίκη».

Για την προετοιμασία του Λαυρίου: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προετοιμασία με τα παιδιά. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς μία ομάδα με 12 νέους παίκτες. Οι παίκτες μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην Elite League δεν έμειναν, δεν ήταν παίκτες τέτοιου επιπέδου. Ξεκινάει μία ομάδα από την αρχή χωρίς βάσεις προηγούμενων ετών. Θα χρειαστούμε χρόνο, είμαι χαρούμενος από τους παίκτες. Η ομάδα δουλεύει επαγγελματικά και κράτησε το επιτελείο της. Δουλεύουμε όσο πιο επαγγελματικά μπορούμε με τους ανάλογους παίκτες. Τα φιλικά ήταν αρκετά επιτυχημένα και έχουμε δει τα αποτελέσματα που θέλουμε».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Έκλεισε ένας κύκλος 10 ετών στην GBL και η ομάδα θέλει να κάνει μία επανεκκίνηση. Δόθηκαν ευκαιρίες σε Έλληνες παίκτες και αρκετοί ξένοι παίκτες πλέον παίζουν στην EuroLeague. Η ομάδα θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Έπρεπε να γίνει ένα ξεκίνημα και από την κοινωνία του Λαυρίου, για αυτό ήρθα κι εγώ στην ομάδα. Ο κόσμος “αγκάλιασε” την προσπάθεια αυτή. Οργανωτικά δε, η ομάδα δημιουργεί τέτοιες συνθήκες και διοργανώσεις που σημαίνει ότι λειτουργεί πολύ καλά σαν οργανισμός. Ο κόσμος το ανταποδίδει αυτό. Η παρουσίαση της ομάδας ήταν πρωτόγνωρη, δεν το είχα ξαναδεί. Το “πάγωμα” του υποβιβασμού το μετέτρεψε σε ενθουσιασμό η ομάδα. Το βλέπουμε καθημερινά στην πόλη και στους παίκτες μας. Είναι αρκετά νέα παιδιά με όνειρα για το μέλλον, είναι ένα άνοιγμα και στον κόσμο που χαίρεται να βλέπει την ομάδα να παίζει».

Για τον Τρέι Άντερσον: «Είναι ένα παιδί που διαλέξαμε από το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Είναι δεύτερη του χρονιά στην Ευρώπη. Τον ξεχωρίσαμε και τον ψάξαμε. Θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Η εικόνα του στην ομάδα έως τώρα δείχνει ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω σε μεγαλύτερο επίπεδο. Παίζει σε αρκετές θέσεις, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και δουλεύει καθημερινά. Είμαστε χαρούμενοι που ο Τρέι είναι στην ομάδα μας».

Για τον Λεφιού: «Ο Λεφιού εκτιμώ ότι μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Είναι παίκτης επιπέδου Basketball Champions League. Ήταν άτυχος με τον τραυματισμό του και η θλάση τον αφήνει έξω. Θα δούμε τί απόφαση θα πάρουμε στο μέλλον, επιλέξαμε τον Κουξχάουσεν. Ο Λεφιού κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο και είναι πολυτέλεια για την Elite League».

Για την αγωνιστική ταυτότητα: «Δείξαμε πώς θέλουμε να παίξουμε στα φιλικά. Θα παίξουμε με επιθετικές άμυνες για να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό και να περνάει η μπάλα στην επίθεση στα πρώτα 4-5 δευτερόλεπτα. Είμαι λάτρης του τρίποντου, έχω διαλέξει παίκτες που σουτάρουν. Έχουμε τα παιδιά που μπορούν να κάνουν όλα αυτά. Θα δείτε σίγουρα ένα πολύ ελκυστικό μπάσκετ με ταχύτητα και σουτ. Τις ελευθερίες τις έχουν όλοι οι παίκτες. Το five out προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε στην κατηγορία. Προσπαθώ να το περάσω στους παίκτες και τους αρέσει γιατί περνάει η μπάλα από όλους. Υπάρχουν παιδιά που έχουν πάρει μεγαλύτερες ευκαιρίες στο Λαύριο ήδη. Θεωρώ ότι αυτός ο μήνας έχει λειτουργήσει όπως θέλω. Πάντα υπάρχουν rookies που μπορείς να φέρεις από τις ΗΠΑ, χρειάζονται υπομονή για να αποδείξουν το ταλέντο τους».

Για τον Γεώργα: «Τον είχα ξεχωρίσει από πέρυσι στο εφηβικό πρωτάθλημα, όπως και ο Μακαρατζής που ήταν πρώτος στις ασίστς του Ευρωμπάσκετ Εφήβων, ο Παναγιωτόπουλος επίσης είναι καλός παίκτης. Τα παιδιά αυτά είναι σε μία ηλικία που πρέπει να πάρουν ευκαιρίες και να κάνουν το επόμενο βήμα. Οι Έλληνες παίκτες θα είναι δυσεύρετοι τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να δημιουργήσουμε την επόμενη γενιά».

Για τον φετινό στόχο: «Δεν υπάρχει πίεση για επιστροφή. Κοιτάζουμε πιο ψηλά, να είστε σίγουροι για αυτό. Είμαστε όλοι φιλόδοξοι. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα των νεαρών παικτών για να δημιουργήσουμε συνθήκες που να δοκιμάσουν τα όρια τους. Αρκετοί παίκτες είναι ικανοί να παίξουν στην GBL μελλοντικά».