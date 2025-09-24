Αγγέλου: «Η πίεση στις μεγάλες ομάδες και ειδικά στον Άρη υπάρχει πάντα»

Ο άμεσος συνεργάτης του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς στον Άρη, Διονύσης Αγγέλου, «φιλοξενήθηκε» στο του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τα πρώτα συμπεράσματα της προετοιμασίας του Άρη: «Για εμάς ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο ο τραυματισμός του Τανούλη. Ήταν ένα σοκ για εμάς. Αγωνιστικά ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία για τον κόουτς που το ήθελε να δώσουμε όσα περισσότερα φιλικά παιχνίδια γίνεται έτσι ώστε να δούμε καλύτερα τους παίκτες και αυτοί μεταξύ τους για να πάρει ο καθένας τον ρόλο του».

Για την προπονητική φιλοσοφία του Κάραϊτσιτς: «Η φιλοσοφία του είναι μία πολύ αυξημένη πίεση πάνω στη μπάλα. Είναι δεδομένο ότι δεν έχουμε μέγεθος στα γκαρντς, αλλά θα ασκήσουν πίεση. Ήταν συνειδητή απόφαση αυτή το να έχουμε αυτούς τους παίκτες. Θέλουμε στην επίθεση να έχουμε τρία χτυπήματα ουσιαστικά για να γίνουμε απειλητικοί από νωρίς σε κάθε επίθεση και θα είναι πρόβλημα για τον αντίπαλο να παίξει άμυνα για 24 δευτερόλεπτα».

Για το νέο ρόστερ: «Πάντα είναι πρόκληση για εμάς η αρχή κάθε σεζόν και οι αρκετές αλλαγές στα ρόστερ. Αυτός είναι ένας στόχος της διοίκησης, για αυτό και αρκετοί παίκτες έχουν διετή συμβόλαια. Θέλουμε η ομάδα να βρει χημεία φέτος και να την κεφαλαιοποιήσει και την επόμενη σεζόν. Αυτό το ήθελε και ο Νίκος Ζήσης».

Για την παρουσία του Νίκου Ζήση: «Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του και στην ΑΕΚ την τελευταία του χρονιά. Η προσωπικότητα του ήταν για να καθοδηγεί τους συμπαίκτες του. Τώρα παραμένει ένας πραγματικός ηγέτης και τώρα. Καθοδηγεί με τον τρόπο του όπως πρέπει τους πάντες. Έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρουμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε και να μας λύσει όλα τα προβλήματα. Νοιάζεται πραγματικά για εμάς».

Για το τί πρέπει να βελτιώσει ο Άρης: «Είναι κάπως ανορθόδοξο, αλλά εμείς έχουμε πέντε αντιμετωπίσεις του πικ εν ρολ. Ήταν ένα μπέρδεμα για τους παίκτες. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για εμάς τα φιλικά αυτά, ειδικά τα παιχνίδια στο τουρνουά “Νίκος Φάσουρας”. Θα κατασταλάξουμε στην αμυντική μας προσέγγιση. Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε».

Για τον Φορμπς: «Προσωπικά, είναι ίσως ο πιο ταγμένος “εργάτης” που έχω δει ποτέ με το πώς δουλεύει. Κοιτάζει πολύ τις λεπτομέρειες. Είναι ένας παίκτης που προσπαθεί ακόμα να διαβάσει τους χώρους της Ευρώπης, είναι διαφορετικό στυλ από το ΝΒΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα τον βοηθήσει η ομάδα. Ο ρόλος του ήταν πιο συμπληρωματικός στο παρελθόν. Ο Φορμπς θέλει βοήθεια και από τους συμπαίκτες του. Ο Τζόουνς για παράδειγμα μπορεί να δημιουργήσει πιο εύκολα τα δικά του σουτ. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον Φορμπς».

Για τον ενθουσιασμό που επικρατεί στη νέα εποχή του Άρη: «Η πίεση στις μεγάλες ομάδες και ειδικά στον Άρη υπάρχει πάντα. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Ο κόσμος παίζει μεγάλο ρόλο και τον χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε στους παίκτες ότι θα δουν το γήπεδο γεμάτο και θα ζήσουν μία μοναδική ατμόσφαιρα. Με την μπασκετική παιδεία που έχει ο κόσμος του Άρη, πιστεύω ότι μπορεί να καταλάβει ότι χρειαζόμαστε χρόνο για αυτό που πάμε να χτίσουμε. Περιμένει όμως να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, είναι βέβαιο αυτό και έχουμε και εμείς την ίδια προσέγγιση».

Για τη συμμετοχή του Άρη στο EuroCup: «Είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που μας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε στη σεζόν. Το βάθος του ρόστερ που επιτρέπει το ροτέισον και το υποστηρικτικό επιτελείο που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και φροντίζει τους παίκτες μας. Το ιατρικό επιτελείο ξέρει πώς να διαχειρίζεται εξαιρετικά και τους τραυματισμούς και την ξεκούραση αλλά και την αποφόρτιση των παικτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το θεωρώ από τα καλύτερα στην Ελλάδα».