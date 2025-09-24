Ευχάριστα στον Ολυμπιακό: Ταξιδεύει για τη Ρόδο ο Έβανς για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα

Την ώρα που οι πρωταθλητές Ελλάδας είναι σε συζητήσεις για την προσθήκη του Φρανκ Ντιλικινά, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την πλευρά του Κίναν Έβανς.
Ο Αμερικανός άσος υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και ήταν να μείνει εκτός αρχικά για 15-20 μέρες, με την κατάστασή του ωστόσο μία βδομάδα μετά να είναι αισθητά καλύτερη και τον Έβανς να ταξιδεύει κανονικά για τη Ρόδο.
Φυσικά οι πιθανότητες να αγωνιστεί ο Αμερικανός άσος σε κάποιο από τα παιχνίδια του Super Cup είναι μηδαμινές, όμως και μόνο η παρουσία του μαζί με την ομάδα δείχνει πως αφήνει πίσω του και τη νέα ατυχία.