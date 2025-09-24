Euroleague: Το σποτάκι με τους Ναν και Φουρνιέ (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε χορηγικές συμφωνίες με ένα όμορφο βίντεο, στο οποίο συμμετέχουν οι Κέντρικ Ναν και Εβάν Φουρνιέ.

Η Euroleague ανακοίνωσε χορηγικές συμφωνίες με την Etihad αλλά και με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Αμπού Ντάμπι.

Η διοργάνωση δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων οι Κέντρικ Ναν και Εβάν Φουρνιέ.

«Το παιχνίδι μας φωνάζει. Μας ανυψώνει. Μας συγκινεί. Μας προκαλεί και μας γοητεύει. Το παιχνίδι μας ωθεί σε νέους ορίζοντες. Μας ενώνει και μας καθορίζει. Μας δείχνει ποιοι είμαστε και πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Παίζουμε μαζί. Eithad και Experience Abu Dhabi. Υπερήφανοι χορηγοί της Euroleague» αναφέρεται στο βίντεο.

Δείτε την ανάρτηση: