«Ερυθρόλευκη» η πεντάδα του Φουρνιέ στο Euroleague Fantasy (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ επέλεξε μόνο συμπαίκτες του στον Ολυμπιακο στην πεντάδα του στο Euroleague Fantasy.

Ενόψει της νέας σεζόν της Euroleague ο αστέρας του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, ζητήθηκε να διαλέξει τη δική του πεντάδα στο Fantasy.

Ο Γάλλος πρώην ΝΒΑερ επέλεξε μόνο «ερυθρόλευκους» συμπαίκτες του, βάζοντας στο «1» τον Τόμας Ουόκαπ, στο «2» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, στο «3» τον Κώστα Παπανικολάου, στο «4» τον Σάσα Βεζένκοφ και τέλος στο «5» τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Δείτε το βίντεο: