«Ερυθρόλευκη» η πεντάδα του Φουρνιέ στο Euroleague Fantasy (vid)

Ενόψει της νέας σεζόν της Euroleague ο αστέρας του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, ζητήθηκε να διαλέξει τη δική του πεντάδα στο Fantasy.
Ο Γάλλος πρώην ΝΒΑερ επέλεξε μόνο «ερυθρόλευκους» συμπαίκτες του, βάζοντας στο «1» τον Τόμας Ουόκαπ, στο «2» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, στο «3» τον Κώστα Παπανικολάου, στο «4» τον Σάσα Βεζένκοφ και τέλος στο «5» τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Δείτε το βίντεο:
Evan drops his Round 1 starting five — not your typical one 🤪#EBF pic.twitter.com/AmuG9BDdNW— Euroleague Fantasy Challenge (@EBF_Official) September 24, 2025