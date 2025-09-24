ΑS: «Σορτς, η μεταγραφή που θα μπορούσε να αλλάξει την ευρωπαϊκή ιεραρχία»

«Σορτς, η μεταγραφή που θα μπορούσε να αλλάξει την ευρωπαϊκή ιεραρχία».

Είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της ισπανικής αθλητικής εφημερίδας «AS», παρουσιάζοντας τον Καλιφορνέζο πόιντ γκαρντ, που άφησε το Παρίσι για την Αθήνα, την Παρί για τον Παναθηναϊκό, σαν μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού στην EuroLeague, ίσως τη μεγαλύτερη.

«Η μεγάλη μεταγραφή της χρονιάς στην EuroLeague πιθανότατα θα έχει ύψος μόλις 175 εκατοστά. Αυτό, το ύψος του, άφησαν τον Τ. Τζ. Σορτς χωρίς καμία πιθανότητα να παίξει στο NBA, αν και αυτό το καλοκαίρι, ήδη σταρ στην Ευρώπη, έστω κι αν φλέρταρε με τους Μέμφις Γκρίλις. Αντικατέστησε τον Λορέντσο Μπράουν και θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή της EuroLeague της χρονιάς», αναφέρει και προσθέτει:

«Ο Αταμάν, μια ιδιοφυΐα και μια προσωπικότητα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδεχτεί ότι θα ηγηθεί μιας σπουδαίας ομάδας με αποστολή την ανάκτηση του ευρωπαϊκού θρόνου: "Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Έτσι ήταν τα τελευταία δύο χρόνια και τώρα έχουμε κάνει περισσότερες μεταγραφές. Θα παλέψουμε για όλους τους μεγάλους τίτλους. Υπάρχουν νέοι παίκτες, αλλά θα προσαρμοστούν. Το σύστημα θα είναι κατά 90% το ίδιο. Νομίζω ότι αν αυτός ο Παναθηναϊκός χωριζόταν σε δύο ομάδες, και οι δύο θα πάλευαν για να βρεθούν στο Final Four της Euroleague"».

Και συνεχίζει η ισπανική εφημερίδα: «Ένα από τα κλειδιά, φυσικά, είναι ο Σορτς. Μια τουρμπίνα που δεν σταματά ποτέ να παράγει. Αν προσαρμοστεί, ενταχθεί σε έναν προπονητή όπως ο Αταμάν και βρει τη θέση του σε μια ομάδα με περισσότερα αστέρια, μερικά εξέχοντα (όπως ο Ναν), δεν είναι παράλογο να σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟ είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague μπροστά από τη Φενερμπαχτσέ, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ολυμπιακό, κ.λπ.

Αυτό είναι, φυσικά, το τελευταίο μεγάλο βήμα για τον Καλιφορνέζο πόιντ γκαρντ. Και έρχεται στο πιο ώριμο σημείο της καριέρας του (27 ετών), στα πρόθυρα αυτών που θα μπορούσαν να είναι τα καλύτερα μπασκετικά του χρόνια».