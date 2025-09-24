Χάποελ Τελ Αβίβ: Χάνει την πρεμιέρα της Εuroleague ο Μάνταρ

Ο Γιαμ Μάνταρ θα απουσιάσει από την πρεμιέρα της Euroleague λόγω σκωληκοειδίτιδας. Η Χάποελ Τελ Αβίβ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απουσία του ισραηλινού γκαρντ, ο οποίος θα υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης το απόγευμα της Τετάρτης (24/9).
Ο Μάντερ είχε 10.2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ ανά 29 λεπτά συμμετοχής σε 6 παιχνίδια του EuroBasket ενώ την περασμένη σεζόν μέτρησε 14.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.5 τελικές πάσες σε 15 αναμετρήσεις του EuroCup, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη.
ים מדר סובל מדלקת בתוספתן, ובהמשך היום יעבור ניתוח להסרתו.— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) September 24, 2025
החלמה מהירה, ים! pic.twitter.com/CPxX2ZaweM