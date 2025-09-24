Χάποελ Τελ Αβίβ: Χάνει την πρεμιέρα της Εuroleague ο Μάνταρ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως ο Γιαμ Μάνταρ θα απουσιάσει από την πρεμιέρα της Euroleague λόγω σκωληκοειδίτιδας.

Ο Γιαμ Μάνταρ θα απουσιάσει από την πρεμιέρα της Euroleague λόγω σκωληκοειδίτιδας. Η Χάποελ Τελ Αβίβ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απουσία του ισραηλινού γκαρντ, ο οποίος θα υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης το απόγευμα της Τετάρτης (24/9).

Ο Μάντερ είχε 10.2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ ανά 29 λεπτά συμμετοχής σε 6 παιχνίδια του EuroBasket ενώ την περασμένη σεζόν μέτρησε 14.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.5 τελικές πάσες σε 15 αναμετρήσεις του EuroCup, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη.