Ολυμπιακός: Η παρακάμερα από τη Media Day - «Έτοιμοι; Εμείς σίγουρα είμαστε» (vid)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε το video από την χθεσινή media της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν στην Euroleague, που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (30/9).
Αναλυτικά η ανάρτηση:
“Φώτα, κάμερα, δράση. Η σεζόν 2025/26 ξεκινάει με την Media Day. Χαμόγελα, αστεία, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και μπόλικη καλή διάθεση πριν από τις μεγάλες μάχες στο παρκέ.
Έτοιμοι; Εμείς σίγουρα είμαστε”.
🎬 Lights, 📸 camera, action!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 24, 2025
⁰The 2025-26 season kicks off with… Media Day! 🔴⚪
⁰😅 Smiles, jokes, photos, interviews, and plenty of good vibes before the big battles on the court.
Ready? We sure are! 💪🏽
⁰#OlympiacosBC pic.twitter.com/9xyJPP2hyx