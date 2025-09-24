Ολυμπιακός: Η παρακάμερα από τη Media Day - «Έτοιμοι; Εμείς σίγουρα είμαστε» (vid)

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από την χθεσινή media day της Euroleague λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε το video από την χθεσινή media της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν στην Euroleague, που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (30/9).

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Φώτα, κάμερα, δράση. Η σεζόν 2025/26 ξεκινάει με την Media Day. Χαμόγελα, αστεία, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και μπόλικη καλή διάθεση πριν από τις μεγάλες μάχες στο παρκέ.

Έτοιμοι; Εμείς σίγουρα είμαστε”.