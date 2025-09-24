Με Ναν και Φουρνιέ το νέο video της Euroleague για τις νέες χορηγικές συνεργασίες

Κέντρικ Ναν και Εβάν Φουρνιέ πρωταγωνιστούν στο νέο video της Euroleague για την έναρξη της συνεργασίας της με την Etihad και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι.

H Εuroleague ανακοίνωσε την συνεργασία της με την Etihad και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και ετοίμασε ένα promo video με πρωταγωνιστές τον Κέντρικ Ναν και τον Εβάν Φουρνιέ, με τον Αμερικανό να πασάρει την μπάλα στον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού.

“Το παιχνίδι μας φωνάζει. Μας ανυψώνει. Μας συγκινεί. Μας προκαλεί και μας γοητεύει. Το παιχνίδι μας ωθεί σε νέους ορίζοντες. Μας ενώνει και μας καθορίζει. Μας δείχνει ποιοι είμαστε και πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Παίζουμε μαζί. Eithad και Experience Abu Dhabi. Υπερήφανοι χορηγοί της EuroLeague”, ακούγεται να λέγεται κατά τη διάρκεια του promo.