Ο Πανιώνιος επιστρέφει στην Ευρώπη: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι του Eurocup με την Τσέμνιτζ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:
Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη Χέμνιτζ
Ζήσε κι εσύ θέση στην ιστορική πρεμιέρα του της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στο BKT Eurocup της περιόδου 2025-2026, κόντρα στην γερμανική ομάδα Niners Chemnitz, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και ώρα 19:30.
Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για την ιστορική πρεμιέρα στο BKT Eurocup με τους Niners Chemnitz είναι ήδη διαθέσιμα στην πλατφόρμα της more.com.
Μπείτε τώρα στη διεύθυνση
https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/panionios-niners-chemnit