Η Adidas αποκάλυψε πώς οδηγήθηκε στη δημιουργία της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού!

Με ανακοίνωσή της η Adidas έκανε γνωστές τις λεπτομέρειες πίσω από τη νέα φανέλα του τριφυλλιού. «Το κλασικό σκούρο πράσινο της ομάδας συναντά τις χρυσές λεπτομέρειες σε μια φανέλα που συνδυάζει παράδοση και δυναμισμό, με κάθε ραφή να αποπνέει την ιστορία του συλλόγου αλλά και τη φιλοδοξία για το μέλλον», αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Αναλυτικά το δελτίου τύπου της Adidas για τη νέα εμφάνιση του Παναθηναϊκού:

Μια νέα χρονιά ξεκινά για τον Παναθηναϊκό AKTOR και υπόσχεται να τα δούμε όλα! Οι «πράσινοι» και η adidas αποκαλύπτουν τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2025/26, σφυρίζοντας την έναρξη σε μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη φιλοδοξία, πάθος και υψηλούς στόχους.

Το κλασικό σκούρο πράσινο της ομάδας συναντά τις χρυσές λεπτομέρειες σε μια φανέλα που συνδυάζει παράδοση και δυναμισμό, με κάθε ραφή να αποπνέει την ιστορία του συλλόγου αλλά και τη φιλοδοξία για το μέλλον.

Η παρουσίαση της νέας, εντός έδρας εμφάνισης συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο παρακολουθούμε τη διαδικασία από τη δημιουργία της φανέλας μέχρι την τελική αποκάλυψη στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR. Κάθε λεπτομέρεια αναδεικνύει ότι η φανέλα δεν είναι απλά ένα αθλητικό προϊόν, αλλά το αποτέλεσμα παράδοσης, δημιουργίας και καινοτομίας.

Η συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με την adidas μετρά πάνω από δέκα χρόνια και έχει συνδυαστεί με τις κορυφαίες στιγμές του συλλόγου, όπως η 7η κατάκτηση της EuroLeague, με τα three stripes να κοσμούν τη φανέλα των Πρωταθλητών Ευρώπης του 2024.

Με τη νέα τους εμφάνιση, οι «πράσινοι» ετοιμάζονται να γράψουν τις επόμενες χρυσές σελίδες της ιστορίας τους.

Οι νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR για την σεζόν 2025/26 θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στο PAOSHOP.