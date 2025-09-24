Το spot του Πάμε Στοίχημα για τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού: «Εσείς το ζητήσατε, εμείς το κάναμε πραγματικότητα» (vid)

Η νέα εμφάνιση του Παναθηναϊκού αποκαλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης και μεγάλος χορηγός της ομάδας, το Πάμε στοίχημα έκανε πράξη τα παράπονα των φίλων της ομάδας, βγάζοντας το κόκκινο χρώμα από την εμφάνιση.

Η νέα εμφανίση του Παναθηναϊκού είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Τετάρτης (24/9) και όπως όλα δείχνουν πάει φουλ για ρεκόρ πωλήσεων.

Ο μεγάλος χορηγός της ομάδας μέσω της διαφήμισης του που δημοσίευσε στα social media «άκουσε» τα παράπονα των φίλων του «τριφυλλιού» και αποκατέστησε ένα «πρόβλημα» ετών: Το κόκκινο χρώμα στη νέα εμφάνιση.

Μάλιστα στο video του spot το Πάμε Στοίχημα αποκάλυψε τα δεκάδες μηνύματα των οπαδών της ομάδας και έγραψε: «Εσείς το ζητήσατε, εμείς το κάναμε πραγματικότητα».

Δέιτε το video του Πάμε Στοίχημα: