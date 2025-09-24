Το spot του Πάμε Στοίχημα για τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού: «Εσείς το ζητήσατε, εμείς το κάναμε πραγματικότητα» (vid)

Η νέα εμφανίση του Παναθηναϊκού είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Τετάρτης (24/9) και όπως όλα δείχνουν πάει φουλ για ρεκόρ πωλήσεων.
Ο μεγάλος χορηγός της ομάδας μέσω της διαφήμισης του που δημοσίευσε στα social media «άκουσε» τα παράπονα των φίλων του «τριφυλλιού» και αποκατέστησε ένα «πρόβλημα» ετών: Το κόκκινο χρώμα στη νέα εμφάνιση.
Μάλιστα στο video του spot το Πάμε Στοίχημα αποκάλυψε τα δεκάδες μηνύματα των οπαδών της ομάδας και έγραψε: «Εσείς το ζητήσατε, εμείς το κάναμε πραγματικότητα».
Δέιτε το video του Πάμε Στοίχημα: