Κυκλοφόρησε και γίνεται ανάρπαστη: Ιδού η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε τη νέα φανέλα του η οποία πάει φουλ για ρεκόρ πωλήσεων: Χωρίς κόκκινες λεπτομέρειες και με χρυσή επιγραφή η νέα εμφάνιση αναμένεται να κάνει θραύση.

O Παναθηναϊκός παρουσίασε τη νέα του εμφάνιση με ένα εκπληκτικό video στα social media. Στη νέα φανέλα του «τριφυλλλιού» υπάρχουν δυο μεγάλες αλλαγές.

Η μία, όπως είχε γίνει ήδη γνωστό, είναι η αλλαγή στο χρώμα του μεγάλου χορηγού των «πρασίνων». Η ΚΑΕ, λοιπόν, άκουσε τα παράπονα των προηγούμενων ετών και σε συνεργασία με τον μεγάλο χορηγό της, τον ΟΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα, αποκαθιστούν ένα «πρόβλημα» ετών. Όπως βλέπεται δεν υπάρχει το κόκκινο λογότυπο στην φανέλα, με τον ΟΠΑΠ να αποδέχεται το αίτημα του «τριφυλλιού».

Η δεύτερη αλλαγή είναι η χρυσή λεπτομέρεια στο σήμα της ομάδας και στον αριθμό. Όπως γίνεται κατανοητό η νέα εμφάνιση αναμένεται να κάνει θραύση από τους φίλους των «πρασίνων» και το ρεκόρ πωλήσεων μοιάζει... αναπόφευκτο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.

Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.

Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!”.

Δείτε τη νέα φανέλα και το εκπληκτικό video της «πράσινης» ΚΑΕ: