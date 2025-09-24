Κύπελλο Ανδρών: Δυνατές αναμετρήσεις στην 2η αγωνιστική της Β’ Φάσης

Με ενδιαφέρουσες και δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (24/9) η Β’ Φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική με τη συμμετοχή των ομάδων της Elite League και όσων προκρίθηκαν από την 1η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα αναλυτικά:
Γεωργιανής 15.00 Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός Αναστασιάδης Β.-Ντούρας-Νέδογλου (Μπρίγκος)
Ιωαννίνων (Ν) 17.00 Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος Λουλουδιάδης-Αθανασιάδης-Νικολαϊδης (Καραδήμας)
Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Ψυχικό Χατζημπαλίδης-Παζώλης-Γεωργούλης (Αθανασόπουλος)
Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Αιγάλεω Ταρενίδης-Ευφραιμίδης-Γιαννούλης (Τέγα)
Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-Δόξα Λευκάδας Καρπάνος-Λιότσιος-Ασημακάκη (Σπυρόπουλος)
8ο Δημ. Σχ. Μεγάρων 19.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Β. Ζακεστίδης-Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Χρ. (Μωϋσιάδης)
Μιχ. Μουρούτσος 19.30 Δάφνη-Τρίκαλα Ρίζος-Νάστος-Πολάτογλου (Παπάντος)
26/9
Λαυρίου 20.00 Λαύριο-Ερμής Σχ. Καλογριάς-Σιδέρης-Λιόνας (Νιγιάννης)