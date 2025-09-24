Κύπελλο Ανδρών: Δυνατές αναμετρήσεις στην 2η αγωνιστική της Β’ Φάσης

Συνεχίζεται το απόγευμα της Τετάρτης το Κύπελλο Ελλάδα με την διεξαγωγή της B' φάσης με τη συμμετοχή των ομάδων της Elite League και όσων προκρίθηκαν από την 1η αγωνιστική.

Με ενδιαφέρουσες και δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (24/9) η Β’ Φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική με τη συμμετοχή των ομάδων της Elite League και όσων προκρίθηκαν από την 1η αγωνιστική. Το πρόγραμμα αναλυτικά: Γεωργιανής 15.00 Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός Αναστασιάδης Β.-Ντούρας-Νέδογλου (Μπρίγκος) Ιωαννίνων (Ν) 17.00 Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος Λουλουδιάδης-Αθανασιάδης-Νικολαϊδης (Καραδήμας) Ν. Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Ψυχικό Χατζημπαλίδης-Παζώλης-Γεωργούλης (Αθανασόπουλος) Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Αιγάλεω Ταρενίδης-Ευφραιμίδης-Γιαννούλης (Τέγα) Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-Δόξα Λευκάδας Καρπάνος-Λιότσιος-Ασημακάκη (Σπυρόπουλος) 8ο Δημ. Σχ. Μεγάρων 19.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Β. Ζακεστίδης-Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Χρ. (Μωϋσιάδης) Μιχ. Μουρούτσος 19.30 Δάφνη-Τρίκαλα Ρίζος-Νάστος-Πολάτογλου (Παπάντος) 26/9 Λαυρίου 20.00 Λαύριο-Ερμής Σχ. Καλογριάς-Σιδέρης-Λιόνας (Νιγιάννης)