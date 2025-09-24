Euroleague: Ανακοίνωσε τους δυο κεντρικούς χορηγούς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια

H Euroleague με ανακοίνωση της γνωστοποίησε τους δυο νέους στρατηγικούς συνεργάτες με τους οποίους θα πορευτεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σε νέα εποχή μπαίνει η Euroleague, όσον αφορά τους χορηγούς της. H Turkish Airlines αποτελεί πλέον παρελθόν με την διοργάνωση να ανακοινώνει το πρωί της Τετάρτης δυο νέους συνεργάτες, με τους οποίους θα πορευτεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Έτσι, λοιπόν, η Etihad και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι θα είναι οι δύο κεντρικοί χορηγοί της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αναλυτικά:

«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad έχουν γίνει οι κύριοι συνεργάτες της Euroleague Basketball για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην εμπορική εξέλιξη της Euroleague Basketball, επιταχύνοντας την αποστολή μας να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να φέρουμε τις διοργανώσεις μας πιο κοντά σε εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως»