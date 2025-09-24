Η πρώτη σεζόν ενθουσιασμού, η δεύτερη της χαράς, η τρίτη της απόλυτης δικαίωσης

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που μετά την περίοδο εσόδων-εξόδων και τη 17 η θέση στην EuroLeague, αποδεικνύει σε όλους με τον κόπο, το μεράκι, τις επενδύσεις και τη συσπείρωση, πως μόνο ως μπασκετική μόδα δεν επέστρεψε.

Το καλοκαίρι του 2023 ήταν γεμάτο ενθουσιασμό για τον Παναθηναϊκό. Μετά την περίοδο έσοδα-έξοδα στην ΚΑΕ, μετά την 17 η θέση στη EuroLeague και τις εύκολες απώλειες των εγχώριων τίτλων, οι «πράσινοι» επέστρεψαν με λογική… σαρώματος.

Φουλ δυναμική, φουλ συσπείρωση με τον κόσμο που λαχταρούσε την επιστροφή της μεγαλύτερης αθλητικής ομάδας της χώρας. Το ΟΑΚΑ πέρασε στο «τριφύλλι», συμφωνία με Αταμάν, εξαιρετικές μεταγραφές, κερασάκι στην τούρτα η απόκτηση του Κώστα Σλούκα.

Πολλοί θεώρησαν πως ο Παναθηναϊκός έχει αυτά τα στοιχεία, απλά και μόνο ως μια μόδα της εποχής. Η οποία όπως συμβαίνει πάντα με τις μόδες, θα ξεθωριάσει, θα αφήσει τη θέση της σε κάτι άλλο που θα ακολουθήσει.

Το 2024 ήρθε με χαρά. Οι πάντες ήταν «μεθυσμένοι» από το νέκταρ της επιτυχίας.

Κατάκτηση EuroLeague, Ελληνικό πρωτάθλημα με ανατροπή από 0-2. Sold out στα διαρκείας, sold out με 40.000 στο Παναθηναϊκό Στάδιο για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», συνεχόμενα sold out στο ΟΑΚΑ.

Κι αυτό είχε εξήγηση στη λογική πολλών. Ήταν αυτή η χαρά που έδινε άλλοθι για τις απώλειες των τίτλων. To «μεθύσι» του κόσμου που ήρθε μετά από μια δύσκολη τριετία, συν την κορυφή της Ευρώπης που έδιωχνε κάθε αρνητική σκέψη.

Οι δύο χρονιές πέρασαν έτσι. Ο ενθουσιασμός, η χαρά. Η τρίτη ήρθε με ωριμότητα και ηρεμία στα συναισθήματα πλέον. Η ομάδα βγήκε τέταρτη στο Final Four, έχασε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό και την ΕΟΚ.

Ήταν λοιπόν η στιγμή που έπρεπε να αποδειχθεί η «αλήθεια» όσων μιλούσαν για μόδα. Για μια «φούσκα» που θα χαλαρώσει όσο απομακρύνεται ο ενθουσιασμός.

Τελικά όχι απλά δεν μειώθηκε η δυναμική και η συσπείρωση, αλλά ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο.

Ο κόσμος έκανε νέο ρεκόρ στα διαρκείας με 15.000 μέσα σε 48 ώρες, με τις πρώτες 24 μόνο για ανανεώσεις. Τα sold out άρχισαν πιο νωρίς.

Το ίδιο το κλαμπ, πείσμωσε. Αύξησε κατακόρυφα το μπάτζετ. Ξοδεύοντας παραπάνω από την περασμένη σεζόν, χρήματα που αρκούσαν για να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα διεκδικεί την κούπα.

Στις μεταγραφές η επιτυχία ήταν στο 100%. Ακόμη και με τον Βαλαντσιούνας υπήρξε συμφωνία του Παναθηναϊκού και το θέμα «σκάλωσε» λόγω Ντένβερ.

Το γήπεδο βελτιώνεται διαρκώς. Νέα panels, νέες θέσεις, ενώ έρχεται το μουσείο και όχι μόνο. Το Telekom Center Athens μάλιστα, έγινε η αιτία να γυρίσει το Final Four στην Ελλάδα μετά από 18 χρόνια!

Το μεγαλείο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Η φανέλα που ενθουσίασε, με την αλλαγή στο χρώμα του χορηγού όπως ήθελε ο κόσμος.

Η τρίτη σεζόν ήταν η πιο δύσκολη. Γιατί δεν ήρθε μετά από επιτυχία. Φαινομενικά δεν υπήρχε ο αρχικός ενθουσιασμός. Η τοξικότητα έφτασε στο αποκορύφωμά της, τόσο με όσα έγιναν στους τελικούς, όσο και με την εμμονική προσπάθεια για το Final Four να μην έρθει στην Αθήνα. Στοιχεία που αν όντως ο Παναθηναϊκός ήταν… μόδα, θα είχε ξεφουσκώσει.

Το «τριφύλλι» συνεχίζει ακάθεκτο όμως. Αμφίδρομη σχέση με τον κόσμο του, ισχυροποιημένη ακόμη περισσότερο. Το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη, γίνεται ακόμη καλύτερο. Οργανωτικά τα πάντα δουλεύουν καλύτερα από ελβετικό ρολόι. Η επιτυχία της ΚΑΕ τεράστια, η επένδυση μεγάλωσε καθώς είναι δεδομένο πλέον πως αποδίδει για το καλό της ομάδας.

Αυτή είναι η σεζόν της απόλαυσης των κόπων. Είναι η περίοδος της απόλυτης δικαίωσης του εγχειρήματος. Δύσκολου, κοπιαστικού, αλλά δουλεμένου επαγγελματικά και με τεράστιο μεράκι. Αγάπη για τον Παναθηναϊκό, σεβασμό στην επένδυση και κυρίως στον κόσμο.

Οι «πράσινοι» ήταν τεράστιο μέγεθος έτσι κι αλλιώς. Αυτή η σεζόν έρχεται να πιστοποιήσει τη διαρκή τους άνοδο. Εκεί που οι πάντες θεωρούν πως έπιασαν… ταβάνι, χτίζουν νέα σκαλοπάτια και τα ανεβαίνουν δύο-δύο. Δίχως την παραμικρή φοβία στα ύψη.

Εκείνο που οι πάντες έβλεπαν σα… μόδα και φούσκα, αποδεικνύεται ισχυρότατα θεμέλια.

Ικανά να αντέξουν ουρανοξύστη. Και με όσα κάνει κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός, όποιος τολμά ας ποντάρει εναντίον του αναφορικά με το αν έρχεται κάτι καλύτερο στο μέλλον.

ΥΓ1: Η επικείμενη μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακού δεδομένα αποτελεί μια εξαιρετική κίνηση. Ο Γάλλος είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πολλές δουλειές πάνω στο παρκέ (αν και την περσινή σεζόν στην Παρτιζάν κυμάνθηκε σε ρηχά νερά) και είναι αυτό που λέμε ακριβώς «παίκτης του προπονητή». Και γι αυτό τον επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Είναι όμως ο Ντιλικινά ο παίκτης που έλειπε από την περιφέρεια του Ολυμπιακού; Ο Έλληνας τεχνικός λέει ναι, οι «ειδικοί» λένε όχι. Στο τέλος της ημέρας θα φανεί ποιος είχε δίκιο… Πάντως οι ανορθογραφίες στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μοιάζουν να υπερτερούν.

ΥΓ2: Η παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού εκπληκτική. Από το consept του... ραψίματος, μέχρι το σημαντικοτέρο και ουσιαστικότερο στοιχείο της όλης υπόθεσης. Την απόφασης του κλαμπ, σε συνεργασία με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, να αλλάξει το logo ώστε να μην υπάρχουν πλέον κόκκινες λεπτομέρειες πάνω στη φανέλα. Κάτι το οποίο το ήθελε ο κόσμος και το είχε ζητήσει. Και η διοίκηση της ομάδας το έκανε και αυτό. Το έψαξε, το δούλεψε και σε συνεργασία με έναν εκ των κορυφαίων χορηγών της ομάδας το έκανε πραγματικότητα. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που έχει σημασία. Η διοίκηση να ακούει τον κόσμο, ο κόσμος τη διοίκηση και μαζί με την ομάδα να βαδίζουν μαζί...