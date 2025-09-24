Ηρακλής: Έδωσε το όνομα του Κωνσταντίνου Χαϊτογλου στην αίθουσα τροπαίων του συλλόγου

Σε μια ζεστή εκδήλωσε ο Ηρακλής τίμησε τον πρώην πρόεδρο του Ερασιτέχνη συλλόγου, Κωνσταντίνο Χαϊτογλου δίνοντας το όνομα του στην άιθουσα τροπαίων της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής, Τάσος Δίγκας, ο Αντιπρόεδρος, Παύλος Τσακίρης και το μέλος της Διοίκησης, Κωνσταντίνος Μωραΐτης παραβρέθηκαν στην πολύ όμορφη εκδήλωση, που διοργάνωσε σήμερα (23/09) ο Γ.Σ. Ηρακλής για να αποδώσει τις πρέπουσες τιμές στον εμβληματικό Πρόεδρο του Συλλόγου και του τμήματος μπάσκετ, Κωνσταντίνο Χαΐτογλου.

Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό του κ. Χαΐτογλου, αλλά και αναγνώρισης της τεράστιας προσφοράς τους προς τον κυανόλευκο σύλλογο, η ανακαινισμένη αίθουσα των γραφείων του Γ.Σ. Ηρακλής ονομάζεται από σήμερα «Αίθουσα Κωνσταντίνος Χαΐτογλου».

Η Διοίκηση της ΚΑΕ Ηρακλής, δια χειρός του Προέδρου της, Τάσου Δίγκα δώρισε στον κ. Χαΐτογλου μια φανέλα της ομάδας, που φέρει στο πίσω μέρος της το επώνυμό του εμβληματικού Προέδρου.