Πανιώνιος: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τα εισιτήρια διαρκείας

Ο Πανιώνιος με ανακοίνωση του ενημέρωσε τους φιλάθλους του πως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου θα «κλείσει» η πλατφόρμα για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας για νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του:

«H KAE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου θα «κλείσει» η πλατφόρμα της more.com για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2025-2026.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας ή και να τακτοποιήσουν εκκρεμή κράτηση, να το πράξουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου (ημέρα έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων) δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου διαρκείας ούτε και θα ισχύουν οι κρατήσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια διαρκείας από τον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-panionios-eisitiria-diarkeias-2025-1/