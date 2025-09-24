Λιμνιάτης: «Είμαστε η ομάδα με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας»

Ο Γιώργος Λιμνιάτης σε δηλώσεις του στο αφιέρωμα του ΕΣΑΚΕ μίλησε για τη νέα σεζόν με τον Προμηθέα, τονίζοντας πως είναι η ομάδα με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε ιδιαίτερα ανυπόμονοι για την έναρξη του πρωταθλήματος της GBL. Κάθε χρονιά έχουμε την ίδια προσμονή, όμως φέτος αυτή γίνεται λίγο μεγαλύτερη, γιατί βλέπουμε το επίπεδο του πρωταθλήματος θα είναι αρκετά υψηλό.

Εμείς από την πλευρά μας, είμαστε η ομάδα με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας στο πρωτάθλημα και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα «στοίχημα» για μένα, τους παίκτες και τον Οργανισμό.

Ο Προμηθέας έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστεί και αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η συνέπεια και φέτος θα ακολουθήσουμε ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο και καινοτόμο μοντέλο. Είμαστε πεπεισμένοι πως με σκληρή δουλειά και μεράκι, θα πετύχουμε τους στόχους μας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Όσον αφορά το Super Cup, η παρουσία μας εκεί από μόνο της, είναι σπουδαίο γεγονός. Φυσικά δεν είμαστε φαβορί, όμως ο Προμηθέας έχει κατακτήσει στο παρελθόν τον θεσμό και έχει παίξει και άλλον έναν τελικό, οπότε θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν για διάκριση».