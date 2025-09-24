Μόντε Μόρις: Ακούστηκε για Ολυμπιακό, οδεύει προς Πέισερς

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Μόντε Μόρις που είχε προταθεί στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ιντιάνα Πέισερς.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόντε Μόρις. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια ο 30χρονος γκαρντ θα παραμείνει στο ΝΒΑ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Θυμίζουμε ότι ο Μόντε Μόρις είχε προταθεί τις τελευταίες μέρες στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν γκαρντ για την ενίσχυση της περιφεριεακής τους γραμμής.

Όπως όλα δείχνουν ο Μόρις θα παίξει για ένατη σεζόν στο NBA. Ο πολύπειρος γκαρντ είχε γίνει pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Νάγκετς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 420 αγώνες της regular season με τους Νάγκετς (2017-22), τους Ουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25).

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε μέσο όρο 5.2 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ με την φανέλα των Σανς.