Μόντε Μόρις: Ακούστηκε για Ολυμπιακό, οδεύει προς Πέισερς

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόντε Μόρις. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια ο 30χρονος γκαρντ θα παραμείνει στο ΝΒΑ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Ιντιάνα Πέισερς.
Θυμίζουμε ότι ο Μόντε Μόρις είχε προταθεί τις τελευταίες μέρες στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν γκαρντ για την ενίσχυση της περιφεριεακής τους γραμμής.
Όπως όλα δείχνουν ο Μόρις θα παίξει για ένατη σεζόν στο NBA. Ο πολύπειρος γκαρντ είχε γίνει pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Νάγκετς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 420 αγώνες της regular season με τους Νάγκετς (2017-22), τους Ουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25).
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε μέσο όρο 5.2 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ με την φανέλα των Σανς.
Free agent guard Monte Morris has agreed to a one-year deal with the Indiana Pacers, Andy Shiffman and Mark Bartelstein of @PrioritySports tell ESPN. Entering his ninth NBA season, Morris provides backcourt depth to the Pacers. pic.twitter.com/eus9ogPcM4— Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2025