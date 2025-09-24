Tέιτουμ: «Σκέφτηκα να αποσυρθώ, δεν είπα ότι δεν θα παίξω φέτος» (vid)

Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν από τους άτυχους της περασμένης σεζόν με τους Σέλτικς, με τον σούπερ-σταρ της Βοστώνης να τραυματίζεται σοβαρά στον αχίλλειο στO Game 4 της σειράς των Σέλτικς με τους Νικς.
O 27χρονος άσος λίγους μήνες μετά μοιράστηκε σε συνέντευξη του στην εκπομπή First Take του ESPN τις πρώτες του σκέψεις: «Δεν έχω πει ότι δεν παίζω αυτή τη σεζόν. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η πλήρης ανάρρωση, να μην βιάζομαι καθόλου. Αλλά επίσης, δεν πηγαίνω σε κέντρο αποκατάστασης έξι ημέρες την εβδομάδα για το τίποτα».
Ο Τέιτουμ τόνισε πως πραγματικά μετά τον τραυματισμό βρέθηκε σε αδιέξοδο ενώ ανέφερε πως: «Σκέφτηκα να σταματήσω το μπάσκετ. Φοβήθηκα πάρα πολύ μη με κάνουν ανταλλαγή και φύγω από τη Βοστώνη».
"I don't go to rehab six days a week for nothing." 👀— First Take (@FirstTake) September 23, 2025
Jayson Tatum leaves the door open for a return this season 😤 pic.twitter.com/8o5UMxG1Dt