Tέιτουμ: «Σκέφτηκα να αποσυρθώ, δεν είπα ότι δεν θα παίξω φέτος» (vid)

Ο Τζέισον Τέιτουμ σε συνέντευξη του μίλησε για τον σοβαρό τραυματισμό του και στάθηκε στις πρώτες του σκέψεις μετά την ρήξη αχιλλείου.

Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν από τους άτυχους της περασμένης σεζόν με τους Σέλτικς, με τον σούπερ-σταρ της Βοστώνης να τραυματίζεται σοβαρά στον αχίλλειο στO Game 4 της σειράς των Σέλτικς με τους Νικς.

O 27χρονος άσος λίγους μήνες μετά μοιράστηκε σε συνέντευξη του στην εκπομπή First Take του ESPN τις πρώτες του σκέψεις: «Δεν έχω πει ότι δεν παίζω αυτή τη σεζόν. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η πλήρης ανάρρωση, να μην βιάζομαι καθόλου. Αλλά επίσης, δεν πηγαίνω σε κέντρο αποκατάστασης έξι ημέρες την εβδομάδα για το τίποτα».

Ο Τέιτουμ τόνισε πως πραγματικά μετά τον τραυματισμό βρέθηκε σε αδιέξοδο ενώ ανέφερε πως: «Σκέφτηκα να σταματήσω το μπάσκετ. Φοβήθηκα πάρα πολύ μη με κάνουν ανταλλαγή και φύγω από τη Βοστώνη».