Παίκτης της Μπασκόνια πάσχει από άγνωστη ασθένεια: «Οι γιατροί δεν μπορούν να διαπιστώσουν τι έχει»

To νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπασκόνια, Μαμαντί Ντιακιτέ πάσχει από μια άγνωστη ασθένεια με τους γιατρούς να μην μπορούν να διαπιστώσουν για το τι ακριβώς έχει.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της Euroleague στην Μπασκόνια υπάρχει αγωνία γύρω από το πρόσωπο του Μαμαντί Ντιακιτέ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ισπανικής ομάδας πάσχει από μια άγνωστη ασθένεια που κανείς γιατρός δεν μπορεί να διαπιστώσει το τι είναι ακριβώς. Όπως καταγράφει χαρακτηριστικά τοπικό Μέσο, ο παίκτης νοσηλευόταν για κάποιες ημέρες σε νοσοκομείο της περιοχής, παίρνοντας εξιτήριο.

Ωστόσο οι γιατροί δεν έχουν κατορθώσει να προχωρήσουν σε κάποια διάγνωση για το τι είναι η νόσος που πάσχει ο άσος των Βάσκων. Όπως σημειώνεται η φυσική κατάσταση του παίκτη έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση λόγω της νόσου και όπως φαίνεται για να επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας θα χρειαστεί να ακολουθήσει για αρκετές ημέρες ατομικό πρόγραμμα.

Tο δημοσίευμα αναφέρει ότι η εισαγωγή του στο νοσοκομείο έγινε με υψηλό πυρετό, ενώ έχει αρκετά κιλά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχει πιθανότητα, να κόλλησε κάτι από το Afrobasket, καθώς από εκείνο το σημείο και έπειτα έχει αρχίσει να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα.