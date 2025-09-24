Mε Mπάκεν Μπέαρς ή Λεβάις ο όμιλος της ΑΕΚ στο BCL

Ο νικητής του ζευγαριού Μπάκεν Μπέαρς - Λεβάις θα συμπληρώσει τον όμιλο της ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του φετινού BCL.

Ο νικητής του ζευγαριού Μπάκεν Μπέαρς - Λεβάις θα συμπληρώσει τον όμιλο της ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του φετινού Basketball Champions League. Η δανέζικη ομάδα νίκησε 82-77 την ολλανδική Ντεν Μπος στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας στον τελικό του πρώτου προκριματικού γκρουπ της διοργάνωσης και θα αγωνιστεί με την Λεβάις, με τον νικητή να συμπληρώνει τον όμιλο της Ένωσης.

Eπίσης στους ομίλους προκρίθηκε και η Λεβίιτσκι Πατριότι. Η ομάδα από τη Σλοβακία νίκησε 81-69 την εσθονική Κάλεβ Κράμο στον τελικό του τρίτου προκριματικού γκρουπ θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο απέναντι στις Άλμπα Βερολίνου, Νίμπουρκ και Σαμπάχ.