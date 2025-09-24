H Μπάκεν Μπέαρς συμπλήρωσε τον όμιλο της ΑΕΚ στο BCL

Η Μπάκεν Μπέαρς θα γίνει η τέταρτη ομάδα που θα συμπληρώσει τον όμιλο της ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του φετινού BCL.

Συμπληρώθηκε ο όμιλος της ΑΕΚ στο φετινό Basketball Champions League. Η δανέζικη ομάδα νίκησε 82-77 την ολλανδική Ντεν Μπος στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας στον τελικό του πρώτου προκριματικού γκρουπ της διοργάνωσης και θα αγωνιστεί στον έκτο όμιλο, όπου, εκτός της Ένωσης, θα συμμετάσχουν οι Ρίγα και Σολνόκι.

Eπίσης στους ομίλους προκρίθηκε και η Λεβίιτσκι Πατριότι. Η ομάδα από τη Σλοβακία νίκησε 81-69 την εσθονική Κάλεβ Κράμο στον τελικό του τρίτου προκριματικού γκρουπ θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο απέναντι στις Άλμπα Βερολίνου, Νίμπουρκ και Σαμπάχ.