Τόμας Μπράιαντ: Ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό και την Euroleague, αλλά τελικά υπέγραψε στους Καβαλίερς

Ο Τόμας Μπράιαντ, που το καλοκαίρι ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες της Euroleague, υπέγραψε τελικά μονοετές συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Το όνομα του 28χρονου σέντερ ήρθε στην ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή τους προηγούμενους μήνες, καθώς ο Παναθηναϊκός Aktor εξέτασε την περίπτωσή του, ως μια εναλλακτική του Γιόνας Βαλαντσιούνας ή του Ρισόν Χολμς. Παράλληλα, κι άλλοι σύλλογοι της Euroleague είχαν «ακουστεί» ως πιθανοί ενδιαφερόμενοι για τον Αμερικανό, που πέρυσι έφτασε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Μπράιαντ περίμενε όλο αυτό το διάστημα να βρει κάτι στην αγορά του «μαγικού κόσμου» και εν τέλει δικαιώθηκε.

Κι αυτό γιατί οι Κλίβελαντ Καβαλίερς του έδωσαν μονοετές συμβόλαιο και τον έβαλαν στο ρόστερ τους, με τον ίδιο να συνεχίζει να το «ταξίδι» του στο ΝΒΑ, που ξεκίνησε το 2018 με τους Ουίζαρντς.