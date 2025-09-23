Την Τετάρτη στις 12:00 τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Παναθηναϊκού!

Την Τετάρτη (24/9) στις 12:00 θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Παναθηναϊκού!

Η μεγάλη στιγμή για την πρώτη αποκάλυψη της νέας σεζόν στο «τριφύλλι» φτάνει, με τους «πράσινους» να παρουσιάζουν την καινούρια εμφάνιση της ομάδας την Τετάρτη στις 12:00.

Υπενθυμίζουμε πως το «Πάμε Στοίχημα» αποκάλυψε ένα μέρος της μπλούζας του Παναθηναϊκού, με την ολική παρουσίαση να πραγματοποιείται την Τετάρτη.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Νέα σεζόν. Το ίδιο ασταμάτητο πνεύμα.

Φτιαγμένη πάνω σε μια περήφανη κληρονομιά, η εντός έδρας φανέλα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ για τη σεζόν 2025/26 αντανακλά το μεγαλείο του Συλλόγου μας και το διαχρονικό πνεύμα του λαού μας. Κατασκευασμένο με υπερηφάνεια από την Adidas.

Αποκαλύπτεται αύριο στις 12:00».