Την Τετάρτη στις 12:00 τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Παναθηναϊκού!

Η μεγάλη στιγμή για την πρώτη αποκάλυψη της νέας σεζόν στο «τριφύλλι» φτάνει, με τους «πράσινους» να παρουσιάζουν την καινούρια εμφάνιση της ομάδας την Τετάρτη στις 12:00.
Υπενθυμίζουμε πως το «Πάμε Στοίχημα» αποκάλυψε ένα μέρος της μπλούζας του Παναθηναϊκού, με την ολική παρουσίαση να πραγματοποιείται την Τετάρτη.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Νέα σεζόν. Το ίδιο ασταμάτητο πνεύμα.
Φτιαγμένη πάνω σε μια περήφανη κληρονομιά, η εντός έδρας φανέλα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ για τη σεζόν 2025/26 αντανακλά το μεγαλείο του Συλλόγου μας και το διαχρονικό πνεύμα του λαού μας. Κατασκευασμένο με υπερηφάνεια από την Adidas.
Αποκαλύπτεται αύριο στις 12:00».
New season. Same unstoppable spirit. 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 23, 2025
Made on a proud legacy, the 2025/26 Panathinaikos BC AKTOR home jersey reflects the greatness of our Club and the timeless spirit of our people.
Crafted with pride by @adidasHoops.
Unveiled tomorrow at 12:00.#WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/SpzQLxvTzK