Ανακοίνωσε τους ΜακΚόρμακ και Ραντάνοφ η Μπάγερν

Η γερμανική ομάδα συνεχίζει την ενίσχυσή της και πρόσθεσε από έναν παίκτη στα γκαρντ και στα σέντερ, δυναμώνοντας το ρόστερ της ενόψει της νέας περιόδου.
Ο Ραντάνοφ έκανε προπονήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Μπάγερν κι έπεισε τον Γκόρντον Χέρμπερτ να τον υπογράψει, ενώ ο ΜακΚόρμακ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Άλμπα Βερολίνου, μετρώντας 10,5 πόντους και 5,7 ριμπάουντ στην Euroleague.
