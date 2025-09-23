Ανακοίνωσε τους ΜακΚόρμακ και Ραντάνοφ η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση των Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ και Αλέκσα Ραντάνοφ και τον για τη νέα σεζόν.

Η γερμανική ομάδα συνεχίζει την ενίσχυσή της και πρόσθεσε από έναν παίκτη στα γκαρντ και στα σέντερ, δυναμώνοντας το ρόστερ της ενόψει της νέας περιόδου.

Ο Ραντάνοφ έκανε προπονήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Μπάγερν κι έπεισε τον Γκόρντον Χέρμπερτ να τον υπογράψει, ενώ ο ΜακΚόρμακ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Άλμπα Βερολίνου, μετρώντας 10,5 πόντους και 5,7 ριμπάουντ στην Euroleague.