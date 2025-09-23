Γιασικεβίτσιους: «Η Τουρκία έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στο Eurobasket»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο Eurobasket κι αποθέωσε την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, που όπως τόνισε έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Fenerbahce TV»:

«Η εθνική ομάδα της Τουρκίας ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη και είχαν αναλάβει ξεκάθαρους ρόλους. Οι παίκτες ήταν σε εξαιρετική φόρμα και για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Στον τελικό επίσης έκαναν μια φανταστική εμφάνιση και ήταν πραγματικά κοντά στη νίκη.

Όμως η Γερμανία, με τους ταλαντούχους παίκτες της, βρήκε δύσκολα σουτ, πήρε σωστές αποφάσεις και κατάφερε να πάρει το ματς χάρη στις ατομικές αποδόσεις. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκω την απόδοση της Τουρκίας εκπληκτική.

Κατά τη γνώμη μου, η ποιότητα του μπάσκετ στο τουρνουά δεν ήταν πολύ υψηλή. Δεν απόλαυσα ιδιαίτερα το Eurobasket. Αν εξαιρέσουμε τον αγώνα Τουρκία–Σερβία, για μένα ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσω μετά την Euroleague».