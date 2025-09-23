Βιλντόζα: «Ήταν απόφασή μου ο Ιβάνοβιτς, με τον Ντούσκο έπαιξα το καλύτερο μπάσκετ μου»

Ο Λούκα Βιλντόζα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην απόφασή του να μετακομίσει στην Ιταλία και στη Βίρτους Μπολόνια κι εξήγησε τους λόγους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην «Euroleague»:

«Αυτή τη φορά, ήταν δική μου απόφαση να τον συναντήσω ξανά τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Νομίζω ότι τις δύο πρώτες φορές που συνεργάστηκα μαζί του, ήρθε μετά από μια αποχώρηση προπονητή. Είναι πραγματικά σημαντικός στην καριέρα μου. Ο Ντούσκο με έκανε να παίξω το καλύτερό μου μπάσκετ, γι' αυτό αποφάσισα να έρθω εδώ.

Ο Ντούσκο με βοήθησε να βρω το 100% της φυσικής μου κατάσταση και αυτό με έκανε να παίξω το καλύτερο μπάσκετ μου. Κερδίσαμε το ισπανικό Πρωτάθλημα το 2020, οπότε του το οφείλω.

Στον Ιβάνοβιτς αρέσει πολύ ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα των Αργεντινών. Στον Ερυθρό Αστέρα είχαμε επίσης τον Φακούντο Καμπάτσο και νομίζω ότι του άρεσε πολύ ο τρόπος που παίζει ο Φακού και η προσωπικότητά του στο γήπεδο. Ξέρει ότι ο Φακού είναι εκπληκτικός στο γήπεδο. Ψυχικά, είναι πάντα στο 100%, παλεύοντας για κάθε θέση.

Ο αριθμός των αγώνων δεν είναι ο ίδιος, οπότε δεν μπορείς να προπονηθείς όπως παλιά. Υπάρχουν πράγματα που ίσως θέλει να κάνει σήμερα, αλλά εμείς δεν μπορούμε επειδή έχουμε αγώνες σε δύο μέρες. Οπότε είναι λίγο δύσκολο.

Ξέρω ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένας πολύ σκληρός προπονητής όσον αφορά την προπόνηση, είναι επίσης έξυπνος. Και ξέρει πότε να πιέσει έναν παίκτη και πότε όχι. Νομίζω λοιπόν ότι έπρεπε επίσης να προσαρμοστεί στο τρέχον πρωτάθλημα.

Νομίζω ότι η άμυνά του τού επέτρεψε να συνεχίσει να είναι επιτυχημένος όλα αυτά τα χρόνια. Αμυντικά, έχει κάποιους κανόνες που ενοχλούν τις άλλες ομάδες. Και επιθετικά, πάντα βρίσκει έναν τρόπο να δουλέψει η ομάδα.

O Ντούσκο πάντα κάνει μερικούς από τους παίκτες του να κάνουν ένα βήμα μπροστά, πάντα κάνει μερικούς από αυτούς να δουλέψουν λίγο περισσότερο. Και αυτό είναι που τονίζω στη διαδικασία του ως προπονητής».