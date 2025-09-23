Το... μεγάλο λάθος του Μίροτιτς και η επική ατάκα: «Συνέβη στο ξύρισμα, έπρεπε να τα πάρω όλα»! (vid)

Ένα... μοιραίο λάθος στο ξύρισμα του Νίκολα Μίροτιτς ήταν αρκετό για να δημιουργήσει νέο λουκ στον άσο της Μονακό.

Ο Μίροτιτς σε βίντεο της γαλλικής ομάδας εμφανίστηκε εντελώς ξυρισμένος, σε μία εικόνα που δεν τον έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, με τον ίδιο να ομολογεί το λάθος και να δίνει... υπόσχεση.

«Θα είμαι πίσω σε δύο εβδομάδες! Έκανα ένα λάθος όταν ξυρίστηκα και έπρεπε να τα πάρω όλα. Θα είναι όμως πίσω σε δύο εβδομάδες. Η βασική ερώτηση. Γιατί ξυρίστηκα σήμερα. Ειλικρινά, δεν ξέρω.

Το θέμα είναι όμως ότι θα τα αφήσω να μακρύνουν ξανά. Σε δύο εβδομάδες θα είναι πίσω. Σήμερα ας πούμε ότι ήθελα να αλλάξω κάτι αλλά μου αρέσει περισσότερο με τα μούσια, οπότε θα το αφήσω να μεγαλώσει ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.