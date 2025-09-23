Σάρας και Μαχμούτογλου ενόψει Μπεσίκτας: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό»

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Μελίχ Μαχμούτογλου σε δηλώσεις τους μίλησαν το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Μπεσίκτας για το τουρκικό Σούπερ Καπ (24/9, 20:30).

Ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης ανέφερε: «Συγχαίρω και τις δύο ομάδες που άξιζαν να παίξουν σε αυτόν τον αγώνα. Είναι μεγάλη τιμή. Γνωρίζουμε τις προκλήσεις της αρχής της σεζόν και τη δύναμη του αντιπάλου μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίσουμε αύριο».

Με τον Μαχμούτογλου να συμπληρώνει: «Είναι υπέροχο συναίσθημα και για τις δύο ομάδες να παίζουν σε αυτό το κύπελλο. Πέρυσι συναντιόμασταν πάντα στους τελικούς. Τους συγχαίρω για την απόδοσή τους. Και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν το κύπελλο. Εύχομαι στην Μπεσίκτας και στις ομάδες του πρωταθλήματος καλή επιτυχία».