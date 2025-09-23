Ουάσινγκτον: «Θέλω να αποδείξω πως είμαι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague»

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον μίλησε για τη 2η σεζόν του στην Παρτιζάν, τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και τους στόχους σε προσωπικό επίπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε στο "Arena Sport":

Για την πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη: «Η περσινή χρονιά ήταν σαν δοκιμαστική διαδρομή, μπήκαμε λίγο στα ρηχά, τώρα έχουμε μια σπουδαία ευκαιρία να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Ήρθε η ώρα να στρωθούμε στη δουλειά».

Για το τι θέλει να κάνει ο ίδιος τη νέα σεζόν: «Απλώς να είμαι σταθερός. Να παίζω σε ένα ισορροπημένο επίπεδο. Να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους γκαρντ στην Euroleague και να καθιερωθώ. Η ευκαιρία θα έρθει και θέλω να είμαι έτοιμος. Θέλω να δείξω ότι μπορώ να παίξω άμυνα, να οργανώσω το παιχνίδι… Αλλά τώρα θέλω πάνω απ’ όλα να είμαι συνεπής. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να κερδίζουμε».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Έχουμε πραγματικά καλή σχέση. Περάσαμε από σκαμπανεβάσματα, πολλές δοκιμασίες στην πρώτη χρονιά. Έμαθα πολλά για εκείνον, κι εκείνος για μένα. Και οι δύο ανυπομονούμε για τη νέα σεζόν και για όλα όσα θα πετύχουμε μαζί ως ομάδα. Τώρα είναι η στιγμή να δείξω ποιος είμαι και τι μπορώ, να δικαιώσω την εμπιστοσύνη του προπονητή».