Τζορτζ Πάπας στο SDNA: «Η νέα σεζόν θα μοιάζει με... σκυλομαχία»

Ο Τζορτς Πάπας μίλησε στο SDNA για τη νέα σεζόν με τον Πανιώνιο, σημείωσε πως στο πρωτάθλημα θα γίνει... σκυλομαχία, ενώ πρόσθεσε πως όλοι στην ομάα έχουν μεγάλες φιλοδοξίες.

Ο Πανιώνιος έχει μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, με τους «κυανέρυθρους» να είναι πανέτοιμοι για τη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ομάδα του Λούκα Παβίσεβιτς έδειξε τα «διαπιστευτήρια» της στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» εκεί όπου μέτρησαν 2/2 νίκες απέναντι στην Καρδίτσα και την Βαρέζε.

Ο Τζορτζ Πάπας είναι ένα από τα πολλά νέα πρόσωπα που πρόσθεσε ο «Ιστορικός» στο ρόστερ του για την ερχόμενη σεζόν, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να αναβαθμίζει την ομάδα του ενόψει της συμμετοχής του και στο Eurocup, κάτι που αν μη τι άλλο έχει δημιουργήσει προσδοκίες σε όλο τον κόσμο της ομάδας.

Ο 27χρονος γκαρντ μίλησε στο SDNA για τη νέα αγωνιστική περίοδο, σημείωσε πως στο πρωτάθλημα θα γίνει... σκυλομαχία, ενώ χαρακτήρισε τον Πανιώνιο ως το ιδανικό μέρος για να ανεβάσει την καριέρα του ένας παίκτης.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη μιας απαιτητικής σεζόν. Εσύ άλλαξες περιβάλλον και από το Περιστέρι ήρθες στον Πανιώνιο. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, έχουμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ παιδιών εδώ και είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι να παίξουμε μπάσκετ, περιμένουμε πως και πως την 1η Οκτώβρη να αρχίσει το πρωτάθλημα και οι δύο διοργανώσεις που παίζουμε είναι πολύ δυνατές, ήταν μια μεγάλη περίοδος προετοιμασίας και νιώθουμε πολύ καλά εδώ»

Είσαι ένας παίκτης που γνωρίζεις πολύ καλά την ελληνική πραγματικότηα και το πρωτάθλημα. Πόσο πιστέυεις έχει αλλάξει το επίπεδο από χρονιά σε χρονιά; «Κάθε ομάδα έφτιαξε με σκέψη το ρόστερ της, υπάρχουν πολλοί καλοί παίχτες, με υψηλή ποιότητα, από την πρώτη μέχρι την τελευταία, θα είναι εντός εισαγωγικών σκυλομαχια με κάθε ομάδα, κάθε παιχνίδι θα είναι μια μάχη, θα είναι μια πολύ σφιχτή σεζόν και είμαι έτοιμος γι αυτό, είναι καλό για το μπάσκετ».

Σε σχέση με την περσινή χρονιά ο Πανιώνιος αναβάθμισε το ρόστερ του λόγω και της συμμετοχής του στην Ευρώπη. Σαν ομάδα έχετε θέσει κάποιους στόχους; «Επιθυμούμε να κερδίσουμε παιχνίδια, όλοι ήρθαμε εδώ για αυτό. Είμαστε μια νέα ομάδα με στόχους, θέλουμε να ανεβάσουμε την καριέρα μας και εδώ είναι ένα τέλειο μέρος για να το κάνουμε, επειδή όλοι έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κερδίσουμε παιχνίδια, είμαστε όπως είπα μια νεανική ομαδα και περιμένουμε πως και πως να παίξουμε».

Όπως σίγουρα θα γνωρίζεις ο Πανιώνιος είναι μια ιστορική ομάδα με πολύ κόσμο στο πλευρό του. Σε αγχώνει καθόλου το γεγονός πως μπορεί οι φίλαθλοι της ομάδας να έχουν υψηλές προσδοκίες από τους παίκτες; «Όχι, πιστεύω ότι παίζεις μπάσκετ για να κερδίσεις και όταν έχεις ένα κοινό που σε αγαπάει και νοιάζεται για σένα και θέλει να κερδίσεις σου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσεις, δεν νομίζω ότι σου προσθέτει άγχος, περιμένει να κερδίσεις το παιχνίδι».