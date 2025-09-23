«Η Μακάμπι τσεκάρει την περίπτωση του Χάρελ, που θα τιμωρηθεί για χρήση απαγορευμένης ουσίας»

Πιθανό είναι το σενάριο να κάνει το βήμα για την Ευρώπη ο Μόντρεζλ Χάρελ για λογαριασμό της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Όπως αναφέρει το «sports.walla», ο Αμερικανός άσος είναι πολύ πιθανό να τιμωρηθεί για χρήση απαγορευμένης ουσίας από την εποχή που έπαιζε στην Κίνα, με τον αποκλεισμό να μην ισχύει για την Ευρώπη.

Έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ φέρεται να έχει βάλει στο μάτι τον Χάρελ ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την front line της.

Ο Αμερικανός άσος αγωνιζόταν στους Adelaide 36ers, από τους οποίους θα μείνει ελεύθερος και μένει να φανεί αν θα προχωρήσει το φλερτ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Χάρελ πήρε θέση στο γεγονός, τονίζοντας πως ουδέποτε έκανε χρήση απαγορευμένης ουσίας.