ESPN: «Καλύτερος παίκτης στον κόσμο ο Γιόκιτς»

Η ετήσια έρευνα του ESPN, που διεξάγεται αναλυτές του ΝΒΑ ανέδειξε τον Νίκολα Γιόκιτς ως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο την δεδομένη χρονική στιγμή.
Ο σταρ των Νάγκετς συγκέντρωσε 19 από τις 20 ψήφους στη έρευνα, με τον Λούκα Ντόντσιτς να παίρνει μόλις μία ψήφο. Στη λίστα υπήρχαν επίσης οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να πάρουν κάποια ψήφο.
Ο Γιόκιτς την περασμένη σεζόν με τους Νάγκετς είχε μέσο όρο 29,6 πόντους, 12,7 ριμπάουντ και 10,2 ασίστ ανά παιχνίδι, πραγματοποιώντας διαρκώς triple double στα περισσότερα παιχνίδια της σεζόν.
ESPN’s Offseason Survey 👀— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) September 22, 2025
𝑵𝑩𝑨 𝑰𝑵𝑺𝑰𝑫𝑬𝑹𝑺 think Nikola Jokic is still King 👑 pic.twitter.com/aUi32Scz5q