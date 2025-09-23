ESPN: «Καλύτερος παίκτης στον κόσμο ο Γιόκιτς»

Σύμφωνα με έρευνα στο ESPN o Νίκολα Γιόκιτς αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο

Η ετήσια έρευνα του ESPN, που διεξάγεται αναλυτές του ΝΒΑ ανέδειξε τον Νίκολα Γιόκιτς ως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο την δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο σταρ των Νάγκετς συγκέντρωσε 19 από τις 20 ψήφους στη έρευνα, με τον Λούκα Ντόντσιτς να παίρνει μόλις μία ψήφο. Στη λίστα υπήρχαν επίσης οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να πάρουν κάποια ψήφο.



Ο Γιόκιτς την περασμένη σεζόν με τους Νάγκετς είχε μέσο όρο 29,6 πόντους, 12,7 ριμπάουντ και 10,2 ασίστ ανά παιχνίδι, πραγματοποιώντας διαρκώς triple double στα περισσότερα παιχνίδια της σεζόν.