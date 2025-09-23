Αυτή είναι η νέα φανέλα του Ολυμπιακού: Το video της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ

Ο Ολυμπιακός μέσω vidεο στο επίσημο κανάλι της ομάδας παρουσίασε τη νέα φανέλα της σεζόν, με το «ερυθρόλευκο» χρώμα να κυριαρχεί στην πρώτη εμφάνιση.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα του φανέλα ενόψει της νέας σεζόν μέσω ενός video που δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ στα social media.

Οι Πειραιώτες παρουσίασαν τρεις εμφανίσεις, με την πρώτη να είναι η ερυθρόλευκη με κάποιες μικρές παραλλαγές σε σχέση με την περσινή σεζόν, την δεύτερη να είναι η λευκή και την τρίτη να είναι μαύρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και το video της παρουσίασης:

Ολυμπιακός και GSA με στόχο τον ουρανό!

Αυτές είναι οι επίσημες φανέλες για τη σεζόν 2025-26!



Never quit

We are Olympiacos