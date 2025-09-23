Πρόταση από το Ντούκεσν στον Ντάψη

Ο 18χρονος σέντερ, που ήταν στον Πανιώνιο, προοδεύει ολοένα και περισσότερο στην Αμερική, όπου έχει μετακομίσει.

Ολο και περισσότερα Ελληνόπουλα πάνε στην Αμερική τα τελευταία χρόνια και ένας βασικός λόγος είναι ότι έχει αλλάξει το καθεστώς και πλέον παίρνουν και χρήματα.

Ο Δημήτρης Ντάψης, που έπαιζε στον Πανιώνιο, δεν είναι σε κολλέγιο, αλλά είναι έτοιμος να πάει. Ο 18χρονος σέντερ είναι στη Veritas Academy και πριν από μερικές μέρες δέχθηκε πρόταση από το πανεπιστήμιο Ντούκεσν.

Από εκεί, από όπου έχουν βγει σπουδαίοι παίκτες του ΝΒΑ όπως ο σπουδαίος γκαρντ των Ιντιάνα Πέισερς, Τι Τζέι ΜακΚόνελ. Ο ύψος 2.11 Ντάψης το πιο πιθανό είναι να αποδεχθεί τη πρόταση του Ντούκεσν.