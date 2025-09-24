Φρανκ Ντιλικινά: Τα σωστά βήματα είναι το παν (vids)

Από τα ανοιχτά της Esplanade στο Στρασβούργο ως στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ένα παιδί από οικογένεια προσφύγων της Ρουάντα βρήκε το δρόμο προς την επιτυχία.

Το πάρκο Σιταντέλ είναι μια μαγική έκταση 130 στρεμμάτων στην ανατολική πλευρά του Στρασβούργου. Η πόλη της Αλσατίας, που αποτέλεσε μήλο της έριδας για αιώνες μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, μπορεί να μην θεωρείται… μπασκετομάνα, όμως διαθέτει τα πιο διάσημα playground σε όλη τη Γαλλία: Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, με σιδερένια «διχτάκια» στην περιοχή Esplanade, που δίνουν το δικαίωμα στη νεολαία της περιοχής να παίξει μπάσκετ δωρεάν.

Εκεί έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα ο Φρανκ Ντιλικινά. Ένα παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, που μετακόμισε άρον-άρον από τη Ρουάντα στις Βρυξέλες στα μέσα της δεκαετίας του 1990 για να αποφύγει τις θηριωδίες του εμφυλίου πολέμου. Και όταν ο Φρανκ, το τρίτο παιδί της Ζακλίν Μουκαρουγκέμα, ήταν μόλις τριών ετών, το 2001, πήρε το δρόμο για το Στρασβούργο.

Ο Φρανκ ξημεροβραδιαζόταν στα ανοιχτά της Esplanade από έξι ετών. Στην αρχή βλέποντας τους μεγαλύτερους, μετά συμμετέχοντας κι ο ίδιος. Όπως έχει δηλώσει, από την αρχή τον τράβηξε το μπάσκετ και δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, όπως άλλα παιδιά της ηλικίας του. Κι όταν ζήτησε από τη μητέρα του να γίνει μέλος της St.Joseph, μιας από τις διάσημες ακαδημίες μπάσκετ της πόλης, εκείνη του το επέτρεψε με έναν όρο: Να προσπαθήσει να γίνει ο καλύτερος.

Αν κρίνουμε απ’ όσα έχει πετύχει ο 27χρονος Γάλλος πλέι μέικερ που έκλεισε ο Ολυμπιακός, μάλλον την πήρε στα σοβαρά αυτή την προτροπή.

Τα βήματα που ακολούθησε ήταν ακριβώς αυτά που πρέπει να ακολουθεί ένας εξελίξιμος μπασκετμπολίστας: Ακαδημία για εκμάθηση των βασικών, πολύ «ανοργάνωτο» παιχνίδι σε ανοιχτά γήπεδα, μία μεταγραφή και καλή (στη SIG Strasbourg, την πιο ονομαστή ομάδα της πόλης, στα 15 του) και συμμετοχή στο «pole espoirs», το νέο μοντέλο μπασκετικής ανάπτυξης των Γάλλων, το οποίο έχει αντικαταστήσει πια το περίφημο INSEP.

Τι είναι το «pole espoirs»; Κάτι αντίστοιχο με το δικό μας… κλιμάκιο. Τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα κάθε περιοχής μαζεύονται σε μία ομάδα, κάνουν προπονήσεις μαζί, συμμετέχουν σ’ ένα εσωτερικό πρωτάθλημα περιφερειών και παρακολουθούνται από τους κατά τόπους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ο Ντιλικινά μπήκε εκεί από τα 15 του κι ένα χρόνο αργότερα όχι μόνο έκανε ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα της Strasbourg, αλλά και κατέκτησε με τη Γαλλία το χρυσό στο πανευρωπαϊκό Παίδων και συστήθηκε στο αμερικανικό κοινό συμμετέχοντας στο Jordan Classic.

Σε ηλικία 17 ετών ήταν ήδη βασικός παίκτης στην ομάδα του, με 19,3 λεπτά συμμετοχής ανά ματς, πήρε τον τίτλο του καλύτερου νέου παίκτη της γαλλικής λίγκας, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό εφήβων και… άνοιξε τα φτερά του, καθώς ο κόσμος του ΝΒΑ βιαζόταν να τον υποδεχτεί. Στα 19 του, το 2017, έθεσε υποψηφιότητα για το ντραφτ και επελέγη στο Νο8 από τους Νικς της Νέας Υόρκης.

Στη μεγαλούπολη έμεινε για τέσσερις σεζόν. Οι Νικς του έδωσαν χρόνο να αναπτυχθεί, όμως δεν φάνηκε να φτάνει στο ταβάνι που περίμεναν. Η πρώτη του σεζόν ήταν η καλύτερη σε πολλούς αριθμούς (αγώνες, λεπτά συμμετοχής, ριμπάουντ, ασίστ) όμως το γεγονός ότι δεν σκόραρε πολύ, σε συνδυασμό με τις συχνές του απουσίες λόγω τραυματισμών (διαστρέμματα, γόνατο κτλ.) τον έφεραν σε θέση εφεδρικού την τελευταία χρονιά του (2020-21). Οι απογοητευμένοι Νικς δεν του ανανέωσαν το συμβόλαιο.

Στο ΝΒΑ έμεινε, πάντως, για τρεις σεζόν ακόμα. Τις πρώτες δύο στο Ντάλας, όπου συμβιβάστηκε με’ έναν ρόλο εφεδρικού (των 11-12 λεπτών) και σε ρόλους κυρίως αμυντικούς, αλλά παρουσιάζοντας προβλήματα στους προσαγωγούς. Τη σεζόν 2023-24 προσπάθησε στη Σάρλοτ, όμως πριν την έναρξη της σεζόν είχε ένα κάταγμα στην αριστερή κνήμη και ουσιαστικά δεν εντάχθηκε ποτέ στην ομάδα. Μετά από 5 μόλις αγώνες, οι Χόρνετς τον αποδέσμευσαν τον Φεβρουάριο του 2024.

Η επιστροφή του στην Ευρώπη για την Παρτίζαν Βελιγραδίου την περασμένη σεζόν αναμενόταν με ανυπομονησία. Ούτως ή άλλως σ’ αυτές τις χρονιές αγωνιζόταν με την εθνική Γαλλίας, πήρε δύο αργυρά ολυμπιακά μετάλλια (2021 και 2024) και η παρουσία του σ’ ένα ευρωπαϊκό ρόστερ Euroleague θεωρήθηκε πολυτέλεια.

Αυτό που είδε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σίγουρα δεν τον εντυπωσίασε. Ο Ντιλικινά έπαιξε 20 λεπτά ανά ματς, σούταρε 38% από το τρίποντο, όμως είχε μόλις 7 πόντους και 2 ασίστ το ματς. Τα αμυντικά του προσόντα ήταν εκεί, αλλά με τέτοιο όνομα και επταετή καριέρα στο ΝΒΑ, έστω με σκαμπανεβάσματα, η Παρτίζαν περίμενε κάτι περισσότερο.

Ο Ολυμπιακός παίρνει έναν παίκτη που δεν έχει πια μυστικά. Είναι καλός αμυντικός, μπαίνει γρήγορα στο ομαδικό πνεύμα, δημιουργικά μπορεί να προσφέρει περισσότερα από τους υπάρχοντες γκαρντ (πλην Γουόκαπ). Άλλά δεν είναι παίκτης των 20+ πόντων, το σουτ του δεν είναι αξιόπιστο και τα συχνά προβλήματα τραυματισμών που τον έχουν ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια δημιουργούν πολλά ερωτηματικά.

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι ο Φρανκ έχει συνέπεια, όρεξη για προπόνηση και δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε. Το 2024 χρηματοδότησε μόνος του τη συντήρηση όλων των ανοιχτών γηπέδων στην Esplanade, μία κίνηση που τη θεώρησε «κληρονομιά για τις επόμενες γενιές». Τα βήματα που έκανε ήταν τα σωστά, τον συγκεκριμένο δρόμο θέλει να τον κρατήσει ανοιχτό.