Ναούμης: «Το DNA της Ελευθερούπολης είναι να πρωταγωνιστεί»

Ο Σωκράτης Ναούμης σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ μίλησε για την πρόκριση της Ελευθερούπολης στο Κύπελλο και το αγωνιστικό στυλ της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την έως τώρα πορεία στο Κύπελλο και τις δικές του εμφανίσεις: «Μία βδομάδα είμαι στην ομάδα και μπήκα κατευθείαν. Ήταν εύκολη η προσαρμογή λόγω ότι έχω ξαναπαίξει. Σίγουρα αυτό είναι το παιχνίδι μου, αλλά βοηθάει και η ομάδα σίγουρα. Κερδίσαμε και τα δύο ματς απέναντι σε πολύ καλές ομάδες και την Τετάρτη (24/09) έχουμε το ματς με τον Πανερυθραϊκό, που είναι μια ομάδα στην Elite League χρόνια, με καλό προπονητή και παίκτες. Θα είναι ένα πολύ καλό ματς για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε ομάδα ψηλότερης κατηγορίας. Είναι ένα παραπάνω κίνητρο το ότι παίζουμε με ομάδα Elite League. Γενικά τα ματς του Κυπέλλου είναι σημαντικά, υπάρχει και ο στόχος του Final-4, που είναι μια πολύ καλή διοργάνωση γιατί δίνει δυνατότητα σε ομάδες της κατηγορίας μας να είναι εκεί».

Για την επιστροφή του στην Ελευθερούπολη: «Έχω αγωνιστεί στην ομάδα και άλλα δύο χρόνια, οπότε ήταν εύκολη απόφαση να επιστρέψω, γιατί γνωρίζω τους ανθρώπους και την ομάδα, οπότε αυτό έκανε πιο εύκολη την απόφαση της επιστροφής μου».

Για το ότι μετά από αρκετά χρόνια «κατέβηκε» στη National League 1: «Τα τελευταία χρόνια αγωνίζομαι σε ομάδες της Elite League. Δεν ήταν δύσκολο γιατί ήταν για την Ελευθερούπολη. Είναι μια ομάδα που ξέρω και γνωρίζω, νιώθω καλά εδώ και με ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν ήταν δύσκολο το να γυρίσω πάλι στη National League 1. Εννοείται πως το έκανα κιόλας γιατί η ομάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει».

Για τη μετάβαση της ομάδας από την Elite League στη National League 1: «Η φετινή χρονιά για την Ελευθερούπολη θα είναι διαφορετική, γιατί τα τελευταία χρόνια την έχουμε συνηθίσει στην Elite League και σε χρονιές που κάθε χρόνο πρωταγωνιστεί. H Ελευθερούπολη έχει μάθει να πρωταγωνιστεί, όπως είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι μια διαφορετική χρονιά στη National League 1, αλλά σίγουρα δε σταματάει αυτό το ότι η ομάδα πάλι θέλει να πρωταγωνιστήσει. Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό γιατί οι άνθρωποι αγαπούν πάρα πολύ την ομάδα και ξέρουν τι πρέπει να γίνει ώστε να επιστρέψει στην Elite League. Το DNA της ομάδας είναι να πρωταγωνιστεί».

Για το αγωνιστικό στυλ της ομάδας: «Το παιχνίδι μας θα είναι να τρέξουμε και το μακρινό σουτ. Το θέλει αυτό η ομάδα. Ωστόσο, το κάθε ματς απέναντι στον κάθε αντίπαλο είναι διαφορετικό, οπότε ό,τι δίνει η αντίπαλη ομάδα αυτό θα παίρνουμε».

Για το αν υπάρχει ακόμη η «σπίθα» σε αυτήν την ομάδα: «Σίγουρα η ομάδα δε σταματάει ποτέ, ανεξαρτήτως κατηγορίας που αγωνίζεται. Αυτό το δείχνει κάθε χρόνο και με τους παίκτες που έρχονται, γιατί τα τελευταία χρόνια έρχονται πάντα μεγάλα ονόματα παικτών και απ’ την GBL και ξένοι. Και το φετινό καλοκαίρι έκανε το ίδιο πράγμα, έκανε μια πολύ καλή ομάδα και σίγουρα δε θα σταματήσει ποτέ το να θέλει να πρωταγωνιστεί και να είναι πάντα στις πάνω θέσεις. Σίγουρα η ομάδα έδειξε πάλι ότι είναι εδώ».