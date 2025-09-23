Σάκοτα: «Ο κόσμος μας δίνει άλλη ώθηση - Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του νέου πρωταθλήματος»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στον ΕΣΑΚΕ για την ερχόμενη σεζόν, στάθηκε στην στήριξει του κόσμου που δίνει επιπλέωον ώθηση στην ομάδα, ενώ μίλησε και για τις απαιτήσεις του νέου πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ξεκινά η νέα χρονιά. Είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του νέου Πρωταθλήματος όμως. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί.

Από την πλευρά μας, και εμείς έχουμε ενισχυθεί, αλλά για να πετύχεις το κάτι καλύτερο χρειάζεσαι βοήθεια. Κι αυτή τη βοήθεια, όπως αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις τη χρονιά, που τελείωσε, μπορεί να την προσφέρει ο κόσμος μας.

Ο κόσμος μάς δίνει άλλη ώθηση. Θα είναι, λοιπόν, δύσκολο το έργο μας τη νέα περίοδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό.

Σε ό,τι αφορά στο Stoiximan Super Cup, έχω να πω, ότι θα δώσουμε κάποια ματς, που εντάσσουμε στην προετοιμασία μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εύχομαι υγεία σε όλους».