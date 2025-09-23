Eπιστρέφει στους Σανς ως σύμβουλος ο Στιβ Νας

Ο Στιβ Νας έχει γράψει την δικιά του ιστορία με τους Φοίνιξ Σανς στο NBA και ο Καναδός γκαρντ επιστρέφει στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε από διαφορετικό ρόλο, εκείνο του συμβούλου.
Την είδηση ανακοίνωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ματ Ισμπάια, μέσω ανάρτησης στα social media.
«Ο Στιβ Νας ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης και ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζει τους Φοίνιξ Σανς. Το σθένος, η σκληράδα και η νοοτροπία του νικητή έχουν καθορίσει τον οργανισμό μας στο παρελθόν και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι ο Στιβ εντάσσεται επίσημα στους Σανς ως σύμβουλος και θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε το μέλλον μας για τα επόμενα χρόνια»
Ως παίκτης των Σανς, ο Στιβ Νας έχει αναδειχθεί δύο φορές MVP του NBA (2005, 2006), ενώ το Φοίνιξ έχει αποσύρει τη φανέλα του με το No13.
Steve Nash was an amazing player and exactly what the Phoenix Suns are all about. His grit, toughness, and winning mentality have defined our organization in the past, and I'm so excited to share that Steve is formally joining the @Suns as a senior advisor and will help us define…