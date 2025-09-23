Eπιστρέφει στους Σανς ως σύμβουλος ο Στιβ Νας

Ο Στιβ Νας θα βοηθήσει τους Φοίνιξ Σανς από διαφορετικό πόστο, καθώς επιστρέφει στην ομάδα ως σύμβουλος.

Ο Στιβ Νας έχει γράψει την δικιά του ιστορία με τους Φοίνιξ Σανς στο NBA και ο Καναδός γκαρντ επιστρέφει στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε από διαφορετικό ρόλο, εκείνο του συμβούλου.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ματ Ισμπάια, μέσω ανάρτησης στα social media.

«Ο Στιβ Νας ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης και ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζει τους Φοίνιξ Σανς. Το σθένος, η σκληράδα και η νοοτροπία του νικητή έχουν καθορίσει τον οργανισμό μας στο παρελθόν και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι ο Στιβ εντάσσεται επίσημα στους Σανς ως σύμβουλος και θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε το μέλλον μας για τα επόμενα χρόνια»

Ως παίκτης των Σανς, ο Στιβ Νας έχει αναδειχθεί δύο φορές MVP του NBA (2005, 2006), ενώ το Φοίνιξ έχει αποσύρει τη φανέλα του με το No13.