Εγκρίνει την μεταγραφή του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό ο Φουρνιέ: Το post του στο twitter

Όπως φαίνεται ο Εβάν Φουρνιέ περνά τον ελεύθερο του χρόνο στο twitter, με τον Γάλλο άσο να σχολιάζει συχνά-πυκνά στα social media.
Ο σούπερ - σταρ του Ολυμπιακού ξαναχτύπησε μέσω του X αυτή την φορά για την ενδεχόμενη μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά στους «ερυθρόλευκους». Οι δύο τους, έχουν συνυπάρξει για πολλά χρόνια στις τάξεις της Εθνικής Γαλλίας και αν τελεσφορήσει η απόκτηση του γκαρντ της Παρτίζαν τότε θα αγωνιστούν και μαζί και σε συλλογικό επίπεδο.
Στην είδηση για την επικείμενη μεταγραφή, αντέδρασε δημόσια μέσω του “Χ” γράφοντας: «Πάμε!»
Lets goooooooooooooo!!!!!! ❤️🤍 https://t.co/XLCkBVIQdx— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 22, 2025