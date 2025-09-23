Εγκρίνει την μεταγραφή του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό ο Φουρνιέ: Το post του στο twitter

Ο Εβάν Φουρνιέ «χτύπησε» μέσω του twitter σχολιάζοντας την ενδεχόμενη μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό.

Όπως φαίνεται ο Εβάν Φουρνιέ περνά τον ελεύθερο του χρόνο στο twitter, με τον Γάλλο άσο να σχολιάζει συχνά-πυκνά στα social media.

Ο σούπερ - σταρ του Ολυμπιακού ξαναχτύπησε μέσω του X αυτή την φορά για την ενδεχόμενη μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά στους «ερυθρόλευκους». Οι δύο τους, έχουν συνυπάρξει για πολλά χρόνια στις τάξεις της Εθνικής Γαλλίας και αν τελεσφορήσει η απόκτηση του γκαρντ της Παρτίζαν τότε θα αγωνιστούν και μαζί και σε συλλογικό επίπεδο.

Στην είδηση για την επικείμενη μεταγραφή, αντέδρασε δημόσια μέσω του “Χ” γράφοντας: «Πάμε!»