Οι Ουόριορς ενώνουν Στεφ και Σεθ Κάρι

O Στεφ και ο Σεθ Κάρι ετοιμάζονται να γίνουν συμπαίκτες και να παίξουν για πρώτη φορά μαζί στην καριέρα τους στο NBA.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πήραν την απόφαση να προσφέρουν συμβόλαιο στον Σεθ Κάρι, που παραμένει ελεύθερος μετά την θητεία του, στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο 35χρονος γκαρντ θα ενώσει τις δυνάμεις τους με τον αδερφό του, Στεφ στους «Πολεμιστές» και αναμένεται για πρώτη φορά στην πλούσια καριέρα τους να αγωνιστούν στην ίδια ομάδα.