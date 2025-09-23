Οι Ουόριορς ενώνουν Στεφ και Σεθ Κάρι

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πήραν την απόφαση να προσφέρουν συμβόλαιο στον Σεθ Κάρι, που παραμένει ελεύθερος μετά την θητεία του, στους Σάρλοτ Χόρνετς.
Ο 35χρονος γκαρντ θα ενώσει τις δυνάμεις τους με τον αδερφό του, Στεφ στους «Πολεμιστές» και αναμένεται για πρώτη φορά στην πλούσια καριέρα τους να αγωνιστούν στην ίδια ομάδα.
Seth Curry is expected to sign with the Warriors, per @TheSteinLine— NBACentral (@TheDunkCentral) September 22, 2025
“There is a strong expectation leaguewide now that the Warriors will also be signing Seth Curry in addition to the Horford/Melton/Payton trio. Golden State currently has six roster spots open. It's believed… pic.twitter.com/W16QvKZmee