Επική ατάκα του Καλάθη για τον Γιάννη: «Είναι ένας κλόουν, ένας από εμάς»! (vid)

Ο Νικ Καλάθης μίλησε για την Εθνική ομάδα κι έριξε επική ατάκα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

O Έλληνας άσος μίλησε για την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στη Γαλανόλευκη, την τιμή που νιώθει και είχε όρεξη για αστεία, πετώντας επική ατάκα για τον «Greak Freak», τον οποίο χαρακτήρισε «κλόουν».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Euro Insiders»:

«Αυτή τη στιγμή νιώθω Έλληνας. Νιώθω ότι είμαι 100% Έλληνας, ξέρεις, όταν φοράω αυτή τη φανέλα, γιατί νιώθω ότι έχω αφιερώσει χρόνο, ιδρώτα και αίμα κάθε καλοκαίρι. Παίζω με αυτούς τους τύπους. Και νομίζω ότι οι άλλοι, οι Έλληνες, ας πούμε, το ξέρουν αυτό, με σέβονται αρκετά για να πουν ότι είμαι Έλληνας. Eίναι τιμή μου να φοράω τη φανέλα. Και νιώθω ευλογημένος. Nιώθω ότι τη φοράω για τον παππού μου, καταλαβαίνεις;

Δεν το κάνω μόνο για να περάσω το καλοκαίρι μου παίζοντας με τον Γιάννη, ξέρεις. Είναι καταπληκτικός. Είναι υπέροχος τύπος. Ακόμα καλύτερος εκτός γηπέδου, αλλά δουλεύει κάθε μέρα. Και δεν θα περίμενες από αυτόν που είναι, ας πούμε, ένας από τους τρεις καλύτερους παίκτες στον κόσμο, να συμπεριφέρεται έτσι.

Ξέρεις, είναι ένας κλόουν. Είναι ένας από εμάς. Είναι ξεκαρδιστικός και είναι υπέροχο να παίζεις μαζί του. Και ξέρεις, δεν είναι, πώς να το πω, γεμάτος εγωισμό. Ας πούμε ότι δεν είναι από αυτούς που λένε "δεν μπορείς να καθίσεις μαζί μου". Είναι ο πρώτος που τρώει McDonald’s ή λέει "Έι, Νικ, πήγαινε να κάνεις θεραπεία με τους ανθρώπους από τους Μπακς, εντάξει; Θα περιμένω". Τέτοια πράγματα».