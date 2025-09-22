Λούντζης στο SDNA: «Ο Πανιώνιος βγάζει κάτι υγιές - Ανυπομονώ να αρχίσει η χρονιά»

Ο Μιχάλης Λούντζης μίλησε στο SDNA για τη νέα σεζόν με τον Πανιώνιο τονίζοντας οι «κυανέρυθροι» βγάζουν κάτι υγιές σαν project, ενώ εξέφρασε και την ανυπομονησία του να ξεκινήσει η σεζόν.

Η νέα σεζόν βρίσκεται προ των πυλών και ο Πανιώνιος συνεχίζει την προετοιμασία του προκειμένου να παρουσιαστεί πανέτοιμος στη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι «κυανέρυθροι» επέστρεψαν την φετινή σεζόν στα σαλόνια της Ευρώπης και πραγματοποίησαν ολικό restart στην ομάδα, η οποία περιμένει τη νέα σεζόν μεγάλες προσδοκίες.

Ο Μιχάλης Λούντζης μίλησε στο SDNA για την ερχόμενη σεζόν και την παρουσία στον «Ιστορικό», στάθηκε στην αναβάθμιση του ρόστερ, δεν θέλησε να βάλει μακροπρόθεσμους στόχους, ενώ πρόσθεσε πως το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανέβει κατακόρυφα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις πρώτες του σκέψεις για τη νέα απαιτητική σεζόν με τον Πανιώνιο: «Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν και πολύ δύσκολη με πολλά παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό που αγαπάμε και είμαστε ευλογημένοι για αυτό, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που πρόκεται να έρθει. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι επίσημες διοργανώσεις»

Το ρόστερ αναβαθμίστηκε από την περσινή χρονιά με στόχο μια καλή παρουσία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τι στόχους έχετε βάλει σαν ομάδα για τη νέα σεζόν: «Η αλήθεια είναι πως ο Πανιώνιος ήταν μια ομάδα πέρσι που μου άρεσε να παρακολουθώ. Μου έβγαζε κάτι πολύ υγιές όλο το πρότζεκτ. Η ομάδα άλλαξε. Έμειναν μόνο ο Γκίκας και ο Τσαλμπούρης από την περσινή ομάδα. Σίγουρα θέλουμε χρόνο για να βρεθούμε μεταξύ μας και να συνηθίσουμε να παίζουμε μαζί, για αυτό τον λόγο δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια για στόχους και πορείες. Ένας σύντομος στόχος είναι να μπαίνουμε σε κάθε ματς και να δίνουμε ότι έχουμε και δεν έχουμε, να παλεύουμε ώστε στο τέλος της χρονιάς να κοιτάξουμε πίσω και να πούμε ότι δώσαμε ότι καλύτερο είχαμε και ότι καλύτερο μπορούσαμε και ότι δώσαμε τα πάντα για την ομάδα που εκπροσωπούμε».

Ξέρεις το ελληνικό πρωτάθλημα πολύ καλά, έχεις αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες. Πόσο πιστεύεις έχει αλλάξει το επίπεδο στην λίγκα και αν έχει ανέβει τις τελευταίες χρονιές: «Ναι πιστεύω ότι έχει ανέβει. Γενικά βλέπουμε όλο και περισσότερες ομάδες να αυξάνουν αρκετά τα μπάτζετ τους, φέρνοντας πολύ έμπειρους παίκτες που ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και της ομάδας που αγωνίζονται. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι υγιές, είναι αυτό που κάνει το πρωτάθλημα τόσο ανταγωνιστικό»

Ο Πανιώνιος είναι μια ιστορική ομάδα με μεγάλη μάζα φιλάθλων στο πλευρό του. Το καλό ρόστερ που έχει δημιουργηθεί έχει μεγαλώσει τις προσδοκίες στους φιλάθλους. Σε αγχώνει καθόλου αυτό σε περίπτωση που δεν καταφέρεται να τις εκπληρώσσεται; «Άγχος όχι δεν μας δημιουργεί. Γιατί όταν έρχεσαι σε μια ομάδα όπως ο Πανιώνιος υπάρχει πίεση του αποτελέσματος. Είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι με αυτό και μας αρέσει κιόλας αυτή η πίεση. Αν το δεις αλλιώς στο φιλικό με την Βαρέζε το γήπεδο ήταν κατάμεστο και μας έδιναν μεγάλη ώθηση το να παίζεις μπροστά σε τόσο κόσμο που σε υποστηρίζουν και κάνουν τέτοια ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Οπότε μόνο καλό μπορεί να σου κάνει»

Για την παρουσία της Εθνικής στο Eurobasket και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου: «Πολύ μεγάλη επιτυχία μετά από 16 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά που ήταν εκεί και κατάφεραν να διακριθούν. Μας έκαναν όλους τόσο πολύ περήφανους και μας έβαλαν πάλι πάνω από τις τηλεοράσεις και να βλέπουμε όλα αυτά τα παιχνίδια με ένταση και με ενθουσιασμό»