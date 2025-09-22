Σέρβος δημοσιογράφος στο SDNA για τον Ντιλικινά: «Καλός all around παίκτης - Επιρρεπής στους τραυματισμούς»

Ο Σέρνος δημοσιογράφος, Νίκολα Στοϊκοβιτς μίλησε στο SDNA για τον Φρανκ Ντιλικινά που βρίσκεται μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, σημείωσε πως πρόκειταi για ένα πολύ καλό all-around παίκτη, ωστόσο τόνισε πως τα προβλήματα τραυματισμών έχουν επηρεάσει την καριέρα του.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τις χθεσινές δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα και όπως όλα δείχνουν ο Φρανκ Ντιλικινά φαίνεται να είναι ο εκλεκτός των «ερυθρολεύκων».

Ο Γάλλος άσος πέρυσι αγωνίστηκε για λογαριασμό της Παρτίζαν, με τον παίκτη να έχει συμβόλαιο ως το 2027, ωστόσο όπως όλα δείχνουν δεν θα παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου.

Ο Σέρβος δημιοσιογράφος της «Μοzzart Sport» Νίκολα Στοϊκοβιτς μίλησε στο SDNA για τον 27χρονο γκαρντ και ανέλυσε τo status του. Οι αμυντικές του επιδόσεις, η χαμένη του αυτοπεποίθηση λόγω των τραυματισμών, που δεν του επέτρεψαν να δείξει τι πραγματικά αξίζει στην Παρτίζαν ερχόμενος από το ΝΒΑ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο SDNA ο Σέρβος δημοσιογράφος:

«Για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να δώσω μια συγκεκριμένα άποψη, καθώς δεν έχουμε δει ούτε το 60% αυτών που μπορεί να προσφέρει αφού ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς. Λόγω αυτού δεν κατάφερε ποτέ να βρει τον ρυθμό που θα ήθελε, αγωνιζόταν συνεχώς περιορισμένα λεπτά και αυτό ίσως να ήταν χειρότερο. Για τον λόγο αυτό δεν βοήθησε ούτε την Εθνική ομάδα της Γαλλίας στο Eurobasket, ενώ και στην προετοιμασία με τους «τρικολορ» αντιμετώπισε κάποια θέματα τραυματισμών.

Ίσως μια μεταγραφή στον Ολυμπιακό ή σε άλλον σύλλογο θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για την καριέρα του. Πάντως ιατρικά οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές της ομάδας δεν έκαναν πολύ καλή δουλειά, χωρίς να θέλω να έιμαι καχύποπτος. Ο Φρανκ δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος για τον ρυθμό της Euroleague, μια έπαιζε και μια όχι. Ωστόσο αν δεν είχε θέματα υγείας τότε θα παρείχε στην ομάδα σπουδαία πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ταίριαζε στον Ολυμπιακό και σε αυτά που ζητάει ο Μπαρτζώκας. Αν μη τι άλλο τα θέματα τραυματισμών είναι ένα σημαντικό κριτήριο που παίζει σημαντικό ρόλο στην παράμονη του στην Παρτίζαν»

Για τον χαρακτήρα του: «Σε θέματα νοοτροπίας ταίριαζε με την ομάδα. Είχε δέσει με τους υπόλοιπους παίκτες, ενώ δεν έκανε «φασαρίες» εκτός γηπέδου, ήταν ένα ήσυχο παιδί. Στην συνέχεια όσο προχωρούσε η σεζόν και αυτός έμενε εκτός λόγω τραυματισμών δεν έχασε την ψυχολογία του, ήταν πάντα μαζί με την ομάδα. Πρόκειται για ένα πολύ καλό παιδί, δεν θα έχουν πρόβλημα στον Ολυμπιακό μαζί του»

Για το τι μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά: «Αγωνιστικά όπως ανέφερα ερχόταν συνήθως από τον πάγκο, για να ξεκουράζει τον Κάρλικ Τζόουνς που ήταν ο βασικός πόιντ-γκαρντ. Ο Φρανκ έδινε ισορροπία στην ομάδα και με την είσοδο του δεν έπεφτε η ποιότητα του παιχνιδιού. Ωστόσο η χρονιά του λόγω των τραυματισμών ήταν λίγο περίεργη και όπως ήταν λογικό η αυτοπεποίθηση του έπεφτε. Όπως είπα λόγω των τραυματισμών του δεν έχουμε δει ούτε το 60% των δυνατοτήτων του. Έχασε μερικά σουτ που θα έδινε τη νίκη στην Παρτίζαν, αλλά γενικά είναι ένας καλός all-around παίκτης που μπορεί να προσφέρει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας. Είναι πολύ καλός αμυντικός και προοριζόταν για αυτόν τον ρόλο στην Παρτίζαν , καθώς ο Καρλίκ Τζόουνς είχε περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες από αυτόν και ο Ντιλικινά έπρεπε να προσφέρει περισσότερα πράγματα στο αμυντικο κομμάτι. Θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας, με την προϋπόθεση να ήταν υγιής».