«Ο Πάτρικ ΜακΚό έχει προτάσεις από την Ευρώπη, στο κάδρο Ελλάδα και Γερμανία»

Δημοσίευμα από την Αμερική ανοίγει την πόρτα της Ευρώπης στον Πάτρικ ΜακΚό, βάζοντας το κάδρο την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Όπως αναφέρει το «Backdoor Podcast», ο Αμερικανός άσος φέρεται να έχει προτάσεις από ομάδες της Ευρώπης και δεν αποκλείεται να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, στο κάδρο μπαίνουν κι ομάδες από την Ελλάδα και τη Γερμανία, με το κίνητρο για τον Πάτρικ ΜακΚό να είναι οικονομικό, αφού στην Ευρώπη θα βρει περισσότερα χρήματα από ό,τι στην G-League.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αμερικανός άσος στο παρελθόν έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα με τους Ουόριορς και τους Ράπτορς.