Παρασκευόπουλος: «Στόχος να καταφέρουμε κάτι αντίστοιχο με τις προηγούμενες χρονιές»

Ο Κόροιβος Αμαλιάδας επικράτησε με 71-67 του ΚΟ Χολαργού εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών, παίρνοντας την πρόκριση για τη 2η αγωνιστική της ίδιας φάσης. Ο πρώτος σκόρερ των νικητών στον αγώνα, Χάρης Παρασκευόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του ΚΟ Χολαργού: «Ήταν ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι πως περιμέναμε να μας βάλει δύσκολα ο Χολαργός. Ξέραμε πως είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς δεν έχουμε βρεθεί ακόμα όλοι μαζί να κάνουμε προπονήσεις λόγω κάποιων θεμάτων τραυματισμών που μας απασχολούν. Παρ’ όλα αυτά, ανταπεξήλθαμε σε αυτό το δύσκολο έργο, και πήραμε μια νίκη που θα μας οδηγήσει στην επόμενη φάση».

Για την εμφάνισή του στο παιχνίδι και τον αγωνιστικό του στυλ: «Εγώ προσπαθώ κυρίως να βρω ρυθμό στο παιχνίδι μου μέσα από την άμυνα. Μου αρέσει να δίνω ενέργεια στην ομάδα μου και αυτό προσπαθώ να κάνω κάθε φορά που μου δίνεται η δυνατότητα να παίζω. Δε σημαίνει κάτι η εμφάνισή μου, μου δόθηκαν χώροι, πήρα κάποια σουτ και μπήκαν. Κάναμε ένα μέτριο παιχνίδι για εμάς επιθετικά, οπότε κάποιος έπρεπε να βγει μπροστά και αυτός ήμουν εγώ. Άλλη φορά μπορεί να είναι κάποιο άλλο παιδί. Εγώ απλά κοιτάω να δίνω το 100% κάθε φορά που παίζω ώστε να νικήσει η ομάδα η οποία εκπροσωπώ».

Για το επόμενο (24/09) παιχνίδι Κυπέλλου με αντίπαλο τον Βίκο Ιωαννίνων εκτός έδρας: «Ξέρουμε ότι ο Βίκος έχει μια πολύ καλή ομάδα, με έμπειρα παιδιά. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή, τον οποίον τον είχα και πέρυσι, τον Μιχάλη Μιχελάκο. Νομίζω θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ πριν αρχίσει το πρωτάθλημά μας. Από ‘κει και πέρα, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα κάνουμε scouting, θα δούμε βίντεο και θα πάμε να παίξουμε».

Για τη σημασία των αγώνων του Κυπέλλου: «Κάθε ματς που παίζουμε έχει σημασία. Είμαστε ανταγωνιστικοί, θέλουμε να κερδίζουμε και αυτό “κυνηγάμε” σε κάθε παιχνίδι».

Για τον φετινό στόχο της ομάδας: «Κάθε χρόνο η ομάδα του Κοροίβου “κυνηγάει” το καλύτερο δυνατό που μπορεί να κάνει. Νομίζω πως στόχος είναι να μπούμε στα play-offs και, από ‘κει και πέρα, να παίξουμε τα χαρτιά μας εκεί για να βρεθούμε και πάλι σε ένα Final-4 όπως και πέρυσι».

Για το αν μπορεί ο Κόροιβος να κάνει σεζόν αντίστοιχη με τις προηγούμενες: «Τις προηγούμενες χρόνιες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η έκπληξη του πρωταθλήματος. Και φέτος έχουμε τους ίδιους ακριβώς στόχους. Η ομάδα απαρτίζεται από νεαρά παιδιά με όνειρα και φιλοδοξίες, τα οποία θέλουν να κάνουν το επόμενη βήμα. Θα δουλέψουμε σκληρά, θα δώσουμε το 100% πρώτα απ’ όλα στην προπόνηση και είμαστε σίγουροι πως με τη σωστή νοοτροπία θα καταφέρουμε κάτι παρόμοιο με τις προηγούμενες χρονιές».

Για την αγωνιστική «ταυτότητα» της ομάδας: «Οι άμυνες κερδίζουν τα πρωταθλήματα όπως λένε, οπότε αυτό θα κοιτάξουμε να κάνουμε. Σίγουρα έχουμε πολύ ταλέντο επιθετικά, αλλά νομίζω πως αυτό που θα μας χαρακτηρίσει και φέτος είναι το αμυντικό κομμάτι».

Για το φετινό πρωτάθλημα: «Ανέκαθεν το πρωτάθλημα της Elite League είναι ανταγωνιστικό. Το έχουμε δει πολλές φορές. Βλέπουμε παίκτες από την GBL να έρχονται να παίξουν στην Elite League και αυτό κάνει το πρωτάθλημα πιο ενδιαφέρον και πιο ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί, όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Εμείς θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και με τον κόσμο δίπλα μας θα διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μάς αναλογεί».