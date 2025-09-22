Αυτοί είναι οι μισθοί των παικτών σε Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ - Στα 6 εκατ. δολ. η αμοιβή του Μίσιτς!

Αποκαλύφθηκαν οι μισθοί των παικτών της Χάποελ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ σύμφωνα με το Israel Hayom, με τον Βασίλιε Μίσιτς να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη με 6 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο

Αποκαλύφθηκαν οι μισθοί των παικτών της Χάποελ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ σύμφωνα με δημοσίευμα του Israel Hayom για την ερχόμενη σεζόν με τα ποσά για των δυο ισραηλινών ομάδων να είναι αστρονομικά.

Συγκεκριμένα ο Βασίλιε Μίσιτς είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη και γενικά ο πιο πλουσιοπάροχα αμοιβόμενος της Ευρώπης, ξεπερνώντας και τον Κέντρικ Ναν, με τον Σέρβο να λαμβάνει 6 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.

Όσον αφορά την Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Λόνι Ουόκερ αμοίβεται με 2.2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας για την ομάδα του «λαού».

Αναλυτικά οι μισθοί των παικτών της Χάποελ και της Μακάμπι:

Χάποελ Τελ Αβίβ:

Βασίλιε Μίτσιτς – 6 εκατομμύρια

Ελάιτζα Μπράιαντ – 2,8 εκατομμύρια

Νταν Οτούρου – 2,2 εκατομμύρια

Τζόναθαν Μότλεϊ – 1,5 εκατ.

Αντόνιο Μπλέικνεϊ – 1,4 εκατομμύρια

Γιαμ Μαδάρ – 1,2 εκατ.

Μπρούνο Καμπόκλο – 1,2 εκατ.

Κρις Τζόουνς – 1,1 εκατ.

Κόλιν Μάλκολμ – 1,1 εκατ.

Τάι Οντιάσε – 750K

Ισ Γουέινραϊτ – 750.000

Τάιλερ Ένις – 700.000

Τόμερ Γκινάτ – 500.000

Μπαρ Τιμόρ – 400.000

Γκάι Πλετέν – 350.000

Γιφτάχ Ζιβ – 300.000

Ιτάι Σεγκέβ – 300.000

Μπόρισλαβ Μαλντένοφ – 150.000

Οζ Μπλέιζερ – 130.000

Σάντι Κοέν – 120.000

Μακάμπι Τελ Αβίβ